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В Британии рассказали, на какие уступки пойдет Украина из-за провала ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:55 19.07.2023 (обновлено: 09:15 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/ustupki-1884972059.html
В Британии рассказали, на какие уступки пойдет Украина из-за провала ВСУ
В Британии рассказали, на какие уступки пойдет Украина из-за провала ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023
В Британии рассказали, на какие уступки пойдет Украина из-за провала ВСУ
Украине придется пойти на территориальные уступки в случае окончательного провала контрнаступления ВСУ, написал обозреватель Telegraph Роберт Кларк. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T03:55
2023-07-19T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
великобритания
россия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украине придется пойти на территориальные уступки в случае окончательного провала контрнаступления ВСУ, написал обозреватель Telegraph Роберт Кларк.&quot;Хотя в конфликте на Украине в ближайшие месяцы на южных сельскохозяйственных землях предстоит еще много боевых действий, западным правительствам необходимо приготовиться к мрачной перспективе территориальных уступок в качестве одного из потенциальных политических результатов неудавшегося контрнаступления ВСУ&quot;, — заявил он.Как отметил журналист, Украине и Западу грозит "сокрушительное поражение". По его словам, украинцам приходится "невероятно тяжело". Кроме того, против Киева еще и крайне важный в вооруженных конфликтах фактор — время."Лето скоро начнет переходить в осень. Действительно, мы уже на полпути к завершению сезона. Боевые действия начнут постепенно затихать, поскольку морозная зима подрывает способность войск вести боевые действия высокой интенсивности. Это даст России больше времени для дальнейшего укрепления своей обороны, как это было прошлой зимой", — отметил журналист.К тому моменту все внимание на Западе будет приковано к предстоящим выборам в США и Великобритании, из-за чего Украина столкнется с большими трудностями, резюмировал автор статьи.
https://ria.ru/20230719/ugroza-1884969179.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Россия
В Британии рассказали, на какие уступки пойдет Украина из-за провала ВСУ

Telegraph: провал контрнаступления ВСУ толкнет Украину на территориальные уступки России

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украине придется пойти на территориальные уступки в случае окончательного провала контрнаступления ВСУ, написал обозреватель Telegraph Роберт Кларк.
«

"Хотя в конфликте на Украине в ближайшие месяцы на южных сельскохозяйственных землях предстоит еще много боевых действий, западным правительствам необходимо приготовиться к мрачной перспективе территориальных уступок в качестве одного из потенциальных политических результатов неудавшегося контрнаступления ВСУ", — заявил он.

Как отметил журналист, Украине и Западу грозит "сокрушительное поражение". По его словам, украинцам приходится "невероятно тяжело". Кроме того, против Киева еще и крайне важный в вооруженных конфликтах фактор — время.
"Лето скоро начнет переходить в осень. Действительно, мы уже на полпути к завершению сезона. Боевые действия начнут постепенно затихать, поскольку морозная зима подрывает способность войск вести боевые действия высокой интенсивности. Это даст России больше времени для дальнейшего укрепления своей обороны, как это было прошлой зимой", — отметил журналист.
К тому моменту все внимание на Западе будет приковано к предстоящим выборам в США и Великобритании, из-за чего Украина столкнется с большими трудностями, резюмировал автор статьи.
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