https://ria.ru/20230719/ukraina-1885176388.html
"Все случилось быстро". Зеленскому сообщили неприятные новости об Одессе
"Все случилось быстро". Зеленскому сообщили неприятные новости об Одессе - РИА Новости, 19.07.2023
"Все случилось быстро". Зеленскому сообщили неприятные новости об Одессе
Россия ударами возмездия по Одессе доказала, что Киев не способен отражать атаки по военным объектам, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T22:02
2023-07-19T22:02
2023-07-19T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
киев
скотт риттер
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия ударами возмездия по Одессе доказала, что Киев не способен отражать атаки по военным объектам, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner."Я думаю, что русские уже были готовы ко всему. Посмотрите, как быстро все было сделано. Они знают расположение всех систем и объектов. Они хорошо организовали операцию", — отметил он.Военный отметил, что контрнаступление ВСУ не принесло никаких результатов. При необходимости Москва сможет продолжить наносить удары по военным объектам как в Одессе, так и в других крупных городах, заключил он.
https://ria.ru/20230719/zelenskiy-1885130647.html
одесса
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:599:2048:2135_1920x0_80_0_0_2b3b859de588fc4e7277c7a8c9a4b260.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, россия, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Киев, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Все случилось быстро". Зеленскому сообщили неприятные новости об Одессе
Экс-разведчик Риттер: если потребуется, Россия легко уничтожит все военные объекты ВСУ