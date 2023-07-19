https://ria.ru/20230719/ukraina-1885176388.html

"Все случилось быстро". Зеленскому сообщили неприятные новости об Одессе

"Все случилось быстро". Зеленскому сообщили неприятные новости об Одессе - РИА Новости, 19.07.2023

"Все случилось быстро". Зеленскому сообщили неприятные новости об Одессе

Россия ударами возмездия по Одессе доказала, что Киев не способен отражать атаки по военным объектам, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T22:02

2023-07-19T22:02

2023-07-19T22:02

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

россия

киев

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия ударами возмездия по Одессе доказала, что Киев не способен отражать атаки по военным объектам, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner."Я думаю, что русские уже были готовы ко всему. Посмотрите, как быстро все было сделано. Они знают расположение всех систем и объектов. Они хорошо организовали операцию", — отметил он.Военный отметил, что контрнаступление ВСУ не принесло никаких результатов. При необходимости Москва сможет продолжить наносить удары по военным объектам как в Одессе, так и в других крупных городах, заключил он.

https://ria.ru/20230719/zelenskiy-1885130647.html

одесса

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