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"Все случилось быстро". Зеленскому сообщили неприятные новости об Одессе - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885176388.html
"Все случилось быстро". Зеленскому сообщили неприятные новости об Одессе
"Все случилось быстро". Зеленскому сообщили неприятные новости об Одессе - РИА Новости, 19.07.2023
"Все случилось быстро". Зеленскому сообщили неприятные новости об Одессе
Россия ударами возмездия по Одессе доказала, что Киев не способен отражать атаки по военным объектам, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T22:02
2023-07-19T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
киев
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия ударами возмездия по Одессе доказала, что Киев не способен отражать атаки по военным объектам, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.&quot;Я думаю, что русские уже были готовы ко всему. Посмотрите, как быстро все было сделано. Они знают расположение всех систем и объектов. Они хорошо организовали операцию&quot;, — отметил он.Военный отметил, что контрнаступление ВСУ не принесло никаких результатов. При необходимости Москва сможет продолжить наносить удары по военным объектам как в Одессе, так и в других крупных городах, заключил он.
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в мире, одесса, россия, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Киев, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Все случилось быстро". Зеленскому сообщили неприятные новости об Одессе

Экс-разведчик Риттер: если потребуется, Россия легко уничтожит все военные объекты ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия ударами возмездия по Одессе доказала, что Киев не способен отражать атаки по военным объектам, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
«

"Я думаю, что русские уже были готовы ко всему. Посмотрите, как быстро все было сделано. Они знают расположение всех систем и объектов. Они хорошо организовали операцию", — отметил он.

Военный отметил, что контрнаступление ВСУ не принесло никаких результатов. При необходимости Москва сможет продолжить наносить удары по военным объектам как в Одессе, так и в других крупных городах, заключил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Сотни тысяч погибших. Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияКиевСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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