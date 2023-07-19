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СНБО Украины признал неспособность ВСУ сбивать ракеты
СНБО Украины признал неспособность ВСУ сбивать ракеты - РИА Новости, 19.07.2023
СНБО Украины признал неспособность ВСУ сбивать ракеты
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире признал, что украинские войска не могут сбивать все ракеты - не хватает средств... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T21:12
2023-07-19T21:12
2023-07-19T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
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алексей данилов
сергей лавров
нато
украина
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире признал, что украинские войска не могут сбивать все ракеты - не хватает средств поражения. "Мы еще не можем сбивать все без исключения ракеты, не хватает определенных средств поражения для противовоздушной обороны", - сказал Данилов в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее итальянское агентство Ansa сообщало, что страны G7 обязались продолжать военную поддержку Киева, отдавая приоритет системам ПВО, боевой авиации и дальнобойной артиллерии. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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СНБО Украины признал неспособность ВСУ сбивать ракеты
Секретарь СНБО Данилов признал слабости ВСУ и пожаловался на недостаток средств ПВО