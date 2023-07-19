https://ria.ru/20230719/ukraina-1885139267.html

Россия будет считать суда, идущие в порты Украины по Черному морю, военными

Россия будет считать суда, идущие в порты Украины по Черному морю, военными - РИА Новости, 19.07.2023

Россия будет считать суда, идущие в порты Украины по Черному морю, военными

С полуночи 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, заявило... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:06

2023-07-19T18:06

2023-07-19T22:15

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С полуночи 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, заявило российское Минобороны."Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", — говорится в заявлении.Кроме того, некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства."Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", — добавили в военном ведомстве.Россия 17 июля уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки, позволяющей вывозить зерно из украинских портов на Черном море. Это означало, что Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.Зерновая сделка действовала чуть менее года. Она определяла алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции по морю, а также предусматривала снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.Президент Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано. Однако, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия готова незамедлительно вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена ее российская часть.

https://ria.ru/20230719/sdelka-1884968154.html

https://ria.ru/20230717/zerno-1884674656.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина