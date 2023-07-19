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Россия будет считать суда, идущие в порты Украины по Черному морю, военными - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:06 19.07.2023 (обновлено: 22:15 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885139267.html
Россия будет считать суда, идущие в порты Украины по Черному морю, военными
Россия будет считать суда, идущие в порты Украины по Черному морю, военными - РИА Новости, 19.07.2023
Россия будет считать суда, идущие в порты Украины по Черному морю, военными
С полуночи 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, заявило... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:06
2023-07-19T22:15
специальная военная операция на украине
россия
украина
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С полуночи 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, заявило российское Минобороны."Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", — говорится в заявлении.Кроме того, некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства."Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", — добавили в военном ведомстве.Россия 17 июля уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки, позволяющей вывозить зерно из украинских портов на Черном море. Это означало, что Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.Зерновая сделка действовала чуть менее года. Она определяла алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции по морю, а также предусматривала снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.Президент Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано. Однако, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия готова незамедлительно вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена ее российская часть.
https://ria.ru/20230719/sdelka-1884968154.html
https://ria.ru/20230717/zerno-1884674656.html
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Россия будет считать суда, идущие в порты Украины по Черному морю, военными

Минобороны объявило потенциальными военными целями идущие в порты Украины суда с 20 июля

© AFP 2023 / OLEKSANDR GIMANOVСудно под флагом Мальты с грузом кукурузы покидает украинский порт
Судно под флагом Мальты с грузом кукурузы покидает украинский порт - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AFP 2023 / OLEKSANDR GIMANOV
Судно под флагом Мальты с грузом кукурузы покидает украинский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С полуночи 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, заявило российское Минобороны.
«
"Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", — говорится в заявлении.
Кроме того, некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.
"Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", — добавили в военном ведомстве.
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Зерновая сделка действовала чуть менее года. Она определяла алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции по морю, а также предусматривала снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.
Президент Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано. Однако, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия готова незамедлительно вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена ее российская часть.
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