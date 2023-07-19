https://ria.ru/20230719/ukraina-1885084023.html

Минобороны опубликовало кадры ударов по военной инфраструктуре Украины

Минобороны опубликовало кадры ударов по военной инфраструктуре Украины - РИА Новости, 19.07.2023

Минобороны опубликовало кадры ударов по военной инфраструктуре Украины

Минобороны России опубликовало кадры ракетных пусков по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы и по РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:22

2023-07-19T15:22

2023-07-19T15:30

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры ракетных пусков по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы и по авиабазе Канатово Кировоградской области Украины. На кадрах ведомства - пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря по назначенным целям. Ранее в среду в российском военном ведомстве сообщили, что в ночь на среду ВС РФ нанесли групповой высокоточный удар оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области - все назначенные объекты были поражены, цель удара была достигнута. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар ВС РФ по объектам военной промышленности ВСУ в Одессе Удар ВС РФ по объектам военной промышленности ВСУ в Одессе 2023-07-19T15:22 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, одесса, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр