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Минобороны опубликовало кадры ударов по военной инфраструктуре Украины - РИА Новости, 19.07.2023
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15:22 19.07.2023 (обновлено: 15:30 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885084023.html
Минобороны опубликовало кадры ударов по военной инфраструктуре Украины
Минобороны опубликовало кадры ударов по военной инфраструктуре Украины - РИА Новости, 19.07.2023
Минобороны опубликовало кадры ударов по военной инфраструктуре Украины
Минобороны России опубликовало кадры ракетных пусков по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы и по РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:22
2023-07-19T15:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
одесса
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры ракетных пусков по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы и по авиабазе Канатово Кировоградской области Украины. На кадрах ведомства - пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря по назначенным целям. Ранее в среду в российском военном ведомстве сообщили, что в ночь на среду ВС РФ нанесли групповой высокоточный удар оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области - все назначенные объекты были поражены, цель удара была достигнута. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230719/ataka-1885016840.html
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Удар ВС РФ по объектам военной промышленности ВСУ в Одессе
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, одесса, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Одесса, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны опубликовало кадры ударов по военной инфраструктуре Украины

Минобороны опубликовало кадры ударов по военной инфраструктуре Одессы и авиабазе Канатово

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры ракетных пусков по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы и по авиабазе Канатово Кировоградской области Украины.
На кадрах ведомства - пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря по назначенным целям.
Ранее в среду в российском военном ведомстве сообщили, что в ночь на среду ВС РФ нанесли групповой высокоточный удар оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области - все назначенные объекты были поражены, цель удара была достигнута.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныОдессаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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