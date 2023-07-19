https://ria.ru/20230719/ukraina-1885068163.html

Президент Бразилии заявил, что мир начал уставать от украинского конфликта

Президент Бразилии заявил, что мир начал уставать от украинского конфликта - РИА Новости, 19.07.2023

Президент Бразилии заявил, что мир начал уставать от украинского конфликта

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:42

2023-07-19T14:42

2023-07-19T14:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

бразилия

луис инасиу лула да силва

габриэль борич

владимир путин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения. Во вторник в Брюсселе состоялся саммит лидеров Европейского союза и сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), в ходе которого президент Бразилии выступил против резких высказываний в отношении России. "Мир начинает уставать. Страны начинают уставать", - приводит агентство Блумберг слова президента Бразилии, сказанные им во время саммита. Лула да Силва также выступил с критикой в адрес президента Чили Габриэля Борича, который в ходе саммита призвал лидеров латиноамериканских стран осудить действия российской стороны в конфликте на Украине. "Возможно, отсутствие привычки участвовать в таких встречах заставляет молодых людей быть более резкими, действовать слишком поспешно", - прокомментировал Лула да Силва заявление Борича. Помимо этого, Лула ла Силва подчеркнул необходимость создания группы стран, способных содействовать достижению мира, когда наступит подходящий момент. Ранее лидеры Европейского союза и сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в ходе двухдневного саммита в Брюсселе долго не могли согласовать итоговую декларацию, одним из главных камней преткновения стал конфликт на Украине. Из-за разногласий итоговая пресс-конференция задержалась почти на два часа. Источники сообщали, что среди стран СЕЛАК против осуждения действий России на Украине проголосовала Никарагуа, которая считается союзником Москвы, Боливия, Куба и Сальвадор воздержались, а Венесуэла не голосовала. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880588086.html

https://ria.ru/20230714/nato-1884089167.html

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, бразилия, луис инасиу лула да силва, габриэль борич, владимир путин, нато, селак