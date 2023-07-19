Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии заявил, что мир начал уставать от украинского конфликта - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885068163.html
Президент Бразилии заявил, что мир начал уставать от украинского конфликта
Президент Бразилии заявил, что мир начал уставать от украинского конфликта - РИА Новости, 19.07.2023
Президент Бразилии заявил, что мир начал уставать от украинского конфликта
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:42
2023-07-19T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
бразилия
луис инасиу лула да силва
габриэль борич
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860471728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd05ada72f0e636ecdcca2a5be9e32b9.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения. Во вторник в Брюсселе состоялся саммит лидеров Европейского союза и сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), в ходе которого президент Бразилии выступил против резких высказываний в отношении России. "Мир начинает уставать. Страны начинают уставать", - приводит агентство Блумберг слова президента Бразилии, сказанные им во время саммита. Лула да Силва также выступил с критикой в адрес президента Чили Габриэля Борича, который в ходе саммита призвал лидеров латиноамериканских стран осудить действия российской стороны в конфликте на Украине. "Возможно, отсутствие привычки участвовать в таких встречах заставляет молодых людей быть более резкими, действовать слишком поспешно", - прокомментировал Лула да Силва заявление Борича. Помимо этого, Лула ла Силва подчеркнул необходимость создания группы стран, способных содействовать достижению мира, когда наступит подходящий момент. Ранее лидеры Европейского союза и сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в ходе двухдневного саммита в Брюсселе долго не могли согласовать итоговую декларацию, одним из главных камней преткновения стал конфликт на Украине. Из-за разногласий итоговая пресс-конференция задержалась почти на два часа. Источники сообщали, что среди стран СЕЛАК против осуждения действий России на Украине проголосовала Никарагуа, которая считается союзником Москвы, Боливия, Куба и Сальвадор воздержались, а Венесуэла не голосовала. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880588086.html
https://ria.ru/20230714/nato-1884089167.html
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
россия
украина
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860471728_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_212cd8628389abb72f122007c655b852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, бразилия, луис инасиу лула да силва, габриэль борич, владимир путин, нато, селак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Габриэль Борич, Владимир Путин, НАТО, СЕЛАК
Президент Бразилии заявил, что мир начал уставать от украинского конфликта

Президент Бразилии Силва: мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения.
Во вторник в Брюсселе состоялся саммит лидеров Европейского союза и сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), в ходе которого президент Бразилии выступил против резких высказываний в отношении России.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Штаты не смогли продать Глобальному Югу "формулу Зеленского"
27 июня, 08:00
"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать", - приводит агентство Блумберг слова президента Бразилии, сказанные им во время саммита.
Лула да Силва также выступил с критикой в адрес президента Чили Габриэля Борича, который в ходе саммита призвал лидеров латиноамериканских стран осудить действия российской стороны в конфликте на Украине.
"Возможно, отсутствие привычки участвовать в таких встречах заставляет молодых людей быть более резкими, действовать слишком поспешно", - прокомментировал Лула да Силва заявление Борича.
Помимо этого, Лула ла Силва подчеркнул необходимость создания группы стран, способных содействовать достижению мира, когда наступит подходящий момент.
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Кружевные трусики для ВСУ: реальные итоги саммита НАТО
14 июля, 08:00
Ранее лидеры Европейского союза и сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в ходе двухдневного саммита в Брюсселе долго не могли согласовать итоговую декларацию, одним из главных камней преткновения стал конфликт на Украине. Из-за разногласий итоговая пресс-конференция задержалась почти на два часа. Источники сообщали, что среди стран СЕЛАК против осуждения действий России на Украине проголосовала Никарагуа, которая считается союзником Москвы, Боливия, Куба и Сальвадор воздержались, а Венесуэла не голосовала.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБразилияЛуис Инасиу Лула да СилваГабриэль БоричВладимир ПутинНАТОСЕЛАК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала