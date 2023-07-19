https://ria.ru/20230719/ukraina-1885026967.html

Эксперт считает, что Запад может накачивать оружием Украину несколько лет

Эксперт считает, что Запад может накачивать оружием Украину несколько лет - РИА Новости, 19.07.2023

Эксперт считает, что Запад может накачивать оружием Украину несколько лет

Очередные пакеты военной помощи Киеву, будь то оборонительное или наступательное вооружение, свидетельствует о том, что Запад не рассматривает вариант... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:25

2023-07-19T12:25

2023-07-19T12:25

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

игорь коротченко

россия

нато

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Очередные пакеты военной помощи Киеву, будь то оборонительное или наступательное вооружение, свидетельствует о том, что Запад не рассматривает вариант урегулирования конфликта на Украине и готов накачивать ее оружием еще несколько лет, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее СМИ сообщили, что США в ближайшие дни объявят об очередном пакете военной помощи для Украины на 1,3 миллиарда долларов, в который войдут, в частности, системы ПВО, системы противодействия беспилотникам VAMPIRE, дроны-камикадзе компании AVEVEX и дроны Switchblade, различные боеприпасы. "Масштабная военно-техническая помощь Украине со стороны Запада будет продолжаться во все возрастающих объемах. Те или иные пакеты формируются, и о них объявляется после того, как это становится реальностью. Поэтому будут поставки и ракет ATACMS, и истребителей F-16, и дальних беспилотников, и морских безэкипажных катеров-камикадзе – все будет поставлено Украине. Урегулирование конфликта на Западе не рассматривается в качестве реалистичного сценария", - сообщил Коротченко. По его словам, единственным ограничителем поставок тех или иных вооружений является способность ВСУ эксплуатировать и применять это вооружение, то есть это вопрос подготовки и обучения, который планомерно решается. "Российское военное и политическое руководство при планировании дальнейших действий должно исходить из того, что без наличия решительных военных побед и разгрома противостоящих украинский группировок войск накачка Украины западным оружием будет продолжаться в ближайшие 3-4 года абсолютно точно", - подчеркнул аналитик.

https://ria.ru/20230719/napryazhennost-1884992721.html

https://ria.ru/20230718/kontrnastuplenie-1884946301.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, игорь коротченко, россия, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр