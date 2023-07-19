https://ria.ru/20230719/ukraina-1884986399.html

"Все кончено". В Германии пришли в шок от послания ЕС к Путину по Украине

"Все кончено". В Германии пришли в шок от послания ЕС к Путину по Украине - РИА Новости, 19.07.2023

"Все кончено". В Германии пришли в шок от послания ЕС к Путину по Украине

Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли Евросоюз, который хотел саммитом в Латинской Америке послать президенту России Владимиру Путину сигнал о единстве... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:00

2023-07-19T09:00

2023-07-19T12:05

в мире

латинская америка

украина

россия

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли Евросоюз, который хотел саммитом в Латинской Америке послать президенту России Владимиру Путину сигнал о единстве стран в вопросе украинского конфликта, но потерпел неудачу. "Надменности Запада нужно положить конец. Хватит вводить бессмысленные санкции и тратить наши налоговые деньги на поддержку Украины", — написал один из комментаторов. "ЕС потерпел неудачу со своими взглядами и мнениями в Латинской Америке ", — поддержал другой. "Похоже, вы просто хотите получить пощечину от Путина. <…>, ведь Никарагуа, Венесуэла, Куба — это страны, сильно пострадавшие от США. А тут приходит их вассал и говорит: "Давай обниматься", — отметил третий. "Их цель состояла в том, чтобы послать Путину четкий сигнал, но у них ничего не получилось. Теперь все кончено", — поделился мнением еще один пользователь. "Да, есть еще четкие перспективы урегулирования конфликта, не основанные на видении западного мейнстрима, что кажется настоящим шоком для некоторых его обитателей", —заключили читатели.Как писало Politico, на состоявшемся на этой неделе саммите Евросоюза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна между участниками возникли противоречия из-за позиции по Украине. В итоге ЕС не удалось навязать форуму итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу.

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

латинская америка

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в мире, латинская америка, украина, россия, владимир путин, евросоюз