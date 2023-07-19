https://ria.ru/20230719/ukraina-1884981207.html

Эксперт заявил, что Украина лишается морской логистики

Эксперт заявил, что Украина лишается морской логистики - РИА Новости, 19.07.2023

Эксперт заявил, что Украина лишается морской логистики

Разрушение портовой инфраструктуры Одессы и Николаева лишает Украину морской логистики, для перевозок с Европой остаются Дунай и сухопутный маршрут, рассказал... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T07:47

2023-07-19T07:47

2023-07-19T07:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Разрушение портовой инфраструктуры Одессы и Николаева лишает Украину морской логистики, для перевозок с Европой остаются Дунай и сухопутный маршрут, рассказал РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. "Без портов Одессы и Николаева на Черном море Украина лишается морской логистики полностью, единственное сообщение с Европой возможно по Дунаю и сухопутному маршруту, в том числе железной дороге", - сказал он. В вторник Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Николаеве. Масштаб разрушений украинских портов неизвестен, но для вывода их из строя достаточно "избавиться" от портовой техники, уточнил эксперт. "Достаточно уничтожить технику в порту, чтобы гидротехнические сооружения перестали нести свой функционал, не требуется каких-то масштабных разрушений", - сказал Безбородов.

https://ria.ru/20230719/vzryv-1884973693.html

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одесса

николаев (украина)

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