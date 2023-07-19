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Эксперт заявил, что Украина лишается морской логистики - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:47 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/ukraina-1884981207.html
Эксперт заявил, что Украина лишается морской логистики
Эксперт заявил, что Украина лишается морской логистики - РИА Новости, 19.07.2023
Эксперт заявил, что Украина лишается морской логистики
Разрушение портовой инфраструктуры Одессы и Николаева лишает Украину морской логистики, для перевозок с Европой остаются Дунай и сухопутный маршрут, рассказал... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:47
2023-07-19T07:47
специальная военная операция на украине
украина
одесса
николаев (украина)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Разрушение портовой инфраструктуры Одессы и Николаева лишает Украину морской логистики, для перевозок с Европой остаются Дунай и сухопутный маршрут, рассказал РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. "Без портов Одессы и Николаева на Черном море Украина лишается морской логистики полностью, единственное сообщение с Европой возможно по Дунаю и сухопутному маршруту, в том числе железной дороге", - сказал он. В вторник Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Николаеве. Масштаб разрушений украинских портов неизвестен, но для вывода их из строя достаточно "избавиться" от портовой техники, уточнил эксперт. "Достаточно уничтожить технику в порту, чтобы гидротехнические сооружения перестали нести свой функционал, не требуется каких-то масштабных разрушений", - сказал Безбородов.
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украина
одесса
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украина, одесса, николаев (украина), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесса, Николаев (Украина), В мире
Эксперт заявил, что Украина лишается морской логистики

Эксперт Безбородов: удары по портам Одессы и Николаева лишают Украину морской логистики

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Разрушение портовой инфраструктуры Одессы и Николаева лишает Украину морской логистики, для перевозок с Европой остаются Дунай и сухопутный маршрут, рассказал РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.
«
"Без портов Одессы и Николаева на Черном море Украина лишается морской логистики полностью, единственное сообщение с Европой возможно по Дунаю и сухопутному маршруту, в том числе железной дороге", - сказал он.
В вторник Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Николаеве.
Масштаб разрушений украинских портов неизвестен, но для вывода их из строя достаточно "избавиться" от портовой техники, уточнил эксперт.
"Достаточно уничтожить технику в порту, чтобы гидротехнические сооружения перестали нести свой функционал, не требуется каких-то масштабных разрушений", - сказал Безбородов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОдессаНиколаев (Украина)В мире
 
 
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