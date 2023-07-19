https://ria.ru/20230719/ukraina-1884972196.html
В Британии в 2001 году допускали гражданскую войну на Украине
В Британии в 2001 году допускали гражданскую войну на Украине - РИА Новости, 19.07.2023
В Британии в 2001 году допускали гражданскую войну на Украине
Советник по внешнеполитическим вопросам британского правительства Роджер Лиддл еще в 2001 году предполагал, что гражданскую войну на Украине начнут жители... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T03:53
2023-07-19T03:53
2023-07-19T03:53
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Советник по внешнеполитическим вопросам британского правительства Роджер Лиддл еще в 2001 году предполагал, что гражданскую войну на Украине начнут жители западной части страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на его конфиденциальные служебные записки. Как считал Лиддл, укрепление демократии и экономики Украины позволит противостоять "любому возрождению российского империализма". "Крах Украины... в наихудшем случае... может привести к вмешательству России на Украине и гражданской войне, развязанной западными украинцами, которые будут яростно сопротивляться эрозии с трудом завоеванной независимости страны", - приводит агентство слова из записки Лиддла. Согласно другому внутреннему документу, на тот момент Лондон выступал против возможного вступления Украины в НАТО. Отмечалось, что Киев не соответствует критериям, а предоставление ему Плана действий по членству (ПДЧ) может осложнить развитие отношений между альянсом и Россией. Более того, приглашение Украины в НАТО мотивировало бы другие страны, например, Грузию и Азербайджан, подать заявки на вступление в блок, говорится в документе.
https://ria.ru/20230719/ugroza-1884969179.html
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в мире, украина, россия, лондон, нато, великобритания
В мире, Украина, Россия, Лондон, НАТО, Великобритания
В Британии в 2001 году допускали гражданскую войну на Украине
AFP: в Британии в 2001 году допускали, что жители запада Украины начнут гражданскую войну