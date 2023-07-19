https://ria.ru/20230719/ukraina-1884890391.html

Украина пошла ва-банк. Зеленский нашел чем удивить Европу

Украина пошла ва-банк. Зеленский нашел чем удивить Европу - РИА Новости, 19.07.2023

Украина пошла ва-банк. Зеленский нашел чем удивить Европу

Чтобы побыстрее вступить в Евросоюз, киевские власти решили легализовать марихуану и однополые браки. Им тут же пообещали судьбу Колумбии, а радикалы, которых... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:00

2023-07-19T08:00

2023-07-19T08:01

в мире

украина

россия

киев

дмитрий разумков

юлия тимошенко

ростислав ищенко

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883723864_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_cd7a321ef0e24a63ec36a0284b5cf38a.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Чтобы побыстрее вступить в Евросоюз, киевские власти решили легализовать марихуану и однополые браки. Им тут же пообещали судьбу Колумбии, а радикалы, которых местные СМИ называют героями, пригрозили расправиться с ЛГБТ-активистами. Об особенностях украинской евроинтеграции — в материале РИА Новости. Марихуана вместо хлебаВерховная рада в первом чтении одобрила законопроект о медицинском каннабисе. Документ поддержали 268 депутатов из 341, 45 воздержались.Против выступила только "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По ее словам, Зеленский хочет превратить Украину "в европейскую Колумбию". "На каждом поле можно будет свернуть "косяк", — предупреждает она. Ее опасения разделяет экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. В документе речь идет не только о медицинском применении марихуаны, но и о промышленном производстве, указывает он. Это обернется повсеместным распространением и массовым употреблением наркотика.Команда Зеленского возражает: каннабис будет продаваться лишь по рецепту для лечения, в том числе посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В Минздраве утверждают, что так система здравоохранения приблизится к европейским стандартам. Кроме того, там подсчитали, что если раньше марихуана требовалась примерно двум миллионам украинцев, то сейчас — минимум десяти. Для справки: по данным "Украинского института будущего", в 2023-м население страны сократилось до 29 миллионов (и это очень оптимистичная оценка).Сам президент двумя руками за. Это нужно для того, чтобы украинцы легче справлялись с болью, стрессом и травмами, с которыми они сталкиваются в ходе боевых действий, объясняет он. Примечательно, что на выборах в 2019-м Зеленский тоже поддерживал легализацию каннабиса, но потом уточнил, что время для этого еще не пришло.Всеукраинский совет церквей заявил: накачивание больных наркотиками не исцеляет, а дает ложное облегчение и формирует зависимость.Нетрадиционная армияЕще один шаг к Евросоюзу — легализация однополых браков. В конце мая Зеленский обратился к правительству с просьбой проработать этот вопрос. Поскольку по конституции семью могут создать только мужчина и женщина, решили ввести институт зарегистрированного гражданского партнерства.При этом Зеленский сослался на просьбы общественности. Первую петицию, под которой подписались 25 тысяч человек, он получил летом 2022-го, но сказал, что в условиях чрезвычайного положения конституцию менять нельзя. Второе обращение поступило в конце апреля.В Верховную раду внесли законопроект о "регистрации партнерств", которые фактически приравниваются к семье. Среди авторов — в том числе и депутаты "Слуги народа". Пока документ не набирает достаточного числа голосов. Тем не менее три комитета из четырнадцати его поддержали. Слушания продолжаются.Запад постоянно напоминает Киеву о необходимости обеспечить права сексуальных меньшинств. ЕСПЧ в июне повторил обвинения в дискриминации однополых пар. Недавно британское издание The Telegraph сообщило, что в ВСУ служат около 50 тысяч солдат нетрадиционной ориентации. Те, кто дали интервью, признались, что участием в боевых действиях надеются искоренить гомофобию как "традиционно русскую ценность".Правда, как выяснили СМИ, большинство бойцов не в курсе, что среди них есть гомосексуалисты. Один из боевиков "Азова"* Николай Кущ, сдавшийся в плен в Мариуполе, а затем вернувшийся на родину по обмену, запустил флешмоб по поиску геев в ВСУ. По его мнению, людей с такой "идеологией" не должно быть в армии. В акции приняли участие несколько десятков подразделений, нашли лишь двух нетрадиционных солдат.Кроме того, в июне праворадикалы угрожали сжечь кинотеатр, в котором провели первый в истории Украины квир-фестиваль Sunny Bunny. Организаторы уверяли, что это семейное мероприятие, куда можно привести детей старше десяти лет. Но в программе был фильм об однополых отношениях с несовершеннолетним. Фестиваль круглосуточно охраняли несколько нарядов полиции.Черный ход в ЕвросоюзОпрошенные РИА Новости эксперты не исключают, что легализацию наркотиков и однополых браков в Киеве рассматривают как альтернативу борьбе с коррупцией, на которой настаивает Запад. Однако Зеленский вредит сам себе."Правящей элите это точно не добавит популярности, для ЕС тут тоже мало интересного. Мы наблюдаем последовательную деградацию украинской власти. Дурак иррационален, но принимает решения, потому что считает, что так хорошо и правильно", — рассуждает политолог Ростислав Ищенко.Государственное управление развалилось до такой степени, что тот, кто борется с наркотиками, их и распространяет, продолжает эксперт. Сейчас эти люди пытаются легализоваться. Что касается однополых браков, то и раньше, кто хотел, мог зарегистрироваться за границей или просто жить вместе. Причем у государства как не было, так и не будет сил защищать права ЛГБТ-сообщества.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что Зеленский пытается отвлечь население от более важных проблем — экономического кризиса и боевых действий. "Людям предлагают обсудить не провал контрнаступления, а наркотики и однополые браки. Киевские власти с большевистским задором воспитывают новых украинцев, соответствующих стереотипному представлению о европейцах", — отмечает он.Государство продолжит разваливаться, и никто уже не в силах ничего изменить.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20230714/nato-1884029208.html

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879525426.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, дмитрий разумков, юлия тимошенко, ростислав ищенко, верховная рада украины, вооруженные силы украины, партия "батькивщина", политика