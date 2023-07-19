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Украина пошла ва-банк. Зеленский нашел чем удивить Европу - РИА Новости, 19.07.2023
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08:00 19.07.2023 (обновлено: 08:01 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/ukraina-1884890391.html
Украина пошла ва-банк. Зеленский нашел чем удивить Европу
Украина пошла ва-банк. Зеленский нашел чем удивить Европу - РИА Новости, 19.07.2023
Украина пошла ва-банк. Зеленский нашел чем удивить Европу
Чтобы побыстрее вступить в Евросоюз, киевские власти решили легализовать марихуану и однополые браки. Им тут же пообещали судьбу Колумбии, а радикалы, которых... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:00
2023-07-19T08:01
в мире
украина
россия
киев
дмитрий разумков
юлия тимошенко
ростислав ищенко
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Чтобы побыстрее вступить в Евросоюз, киевские власти решили легализовать марихуану и однополые браки. Им тут же пообещали судьбу Колумбии, а радикалы, которых местные СМИ называют героями, пригрозили расправиться с ЛГБТ-активистами. Об особенностях украинской евроинтеграции — в материале РИА Новости. Марихуана вместо хлебаВерховная рада в первом чтении одобрила законопроект о медицинском каннабисе. Документ поддержали 268 депутатов из 341, 45 воздержались.Против выступила только "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По ее словам, Зеленский хочет превратить Украину "в европейскую Колумбию". "На каждом поле можно будет свернуть "косяк", — предупреждает она. Ее опасения разделяет экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. В документе речь идет не только о медицинском применении марихуаны, но и о промышленном производстве, указывает он. Это обернется повсеместным распространением и массовым употреблением наркотика.Команда Зеленского возражает: каннабис будет продаваться лишь по рецепту для лечения, в том числе посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В Минздраве утверждают, что так система здравоохранения приблизится к европейским стандартам. Кроме того, там подсчитали, что если раньше марихуана требовалась примерно двум миллионам украинцев, то сейчас — минимум десяти. Для справки: по данным "Украинского института будущего", в 2023-м население страны сократилось до 29 миллионов (и это очень оптимистичная оценка).Сам президент двумя руками за. Это нужно для того, чтобы украинцы легче справлялись с болью, стрессом и травмами, с которыми они сталкиваются в ходе боевых действий, объясняет он. Примечательно, что на выборах в 2019-м Зеленский тоже поддерживал легализацию каннабиса, но потом уточнил, что время для этого еще не пришло.Всеукраинский совет церквей заявил: накачивание больных наркотиками не исцеляет, а дает ложное облегчение и формирует зависимость.Нетрадиционная армияЕще один шаг к Евросоюзу — легализация однополых браков. В конце мая Зеленский обратился к правительству с просьбой проработать этот вопрос. Поскольку по конституции семью могут создать только мужчина и женщина, решили ввести институт зарегистрированного гражданского партнерства.При этом Зеленский сослался на просьбы общественности. Первую петицию, под которой подписались 25 тысяч человек, он получил летом 2022-го, но сказал, что в условиях чрезвычайного положения конституцию менять нельзя. Второе обращение поступило в конце апреля.В Верховную раду внесли законопроект о "регистрации партнерств", которые фактически приравниваются к семье. Среди авторов — в том числе и депутаты "Слуги народа". Пока документ не набирает достаточного числа голосов. Тем не менее три комитета из четырнадцати его поддержали. Слушания продолжаются.Запад постоянно напоминает Киеву о необходимости обеспечить права сексуальных меньшинств. ЕСПЧ в июне повторил обвинения в дискриминации однополых пар. Недавно британское издание The Telegraph сообщило, что в ВСУ служат около 50 тысяч солдат нетрадиционной ориентации. Те, кто дали интервью, признались, что участием в боевых действиях надеются искоренить гомофобию как "традиционно русскую ценность".Правда, как выяснили СМИ, большинство бойцов не в курсе, что среди них есть гомосексуалисты. Один из боевиков "Азова"* Николай Кущ, сдавшийся в плен в Мариуполе, а затем вернувшийся на родину по обмену, запустил флешмоб по поиску геев в ВСУ. По его мнению, людей с такой "идеологией" не должно быть в армии. В акции приняли участие несколько десятков подразделений, нашли лишь двух нетрадиционных солдат.Кроме того, в июне праворадикалы угрожали сжечь кинотеатр, в котором провели первый в истории Украины квир-фестиваль Sunny Bunny. Организаторы уверяли, что это семейное мероприятие, куда можно привести детей старше десяти лет. Но в программе был фильм об однополых отношениях с несовершеннолетним. Фестиваль круглосуточно охраняли несколько нарядов полиции.Черный ход в ЕвросоюзОпрошенные РИА Новости эксперты не исключают, что легализацию наркотиков и однополых браков в Киеве рассматривают как альтернативу борьбе с коррупцией, на которой настаивает Запад. Однако Зеленский вредит сам себе."Правящей элите это точно не добавит популярности, для ЕС тут тоже мало интересного. Мы наблюдаем последовательную деградацию украинской власти. Дурак иррационален, но принимает решения, потому что считает, что так хорошо и правильно", — рассуждает политолог Ростислав Ищенко.Государственное управление развалилось до такой степени, что тот, кто борется с наркотиками, их и распространяет, продолжает эксперт. Сейчас эти люди пытаются легализоваться. Что касается однополых браков, то и раньше, кто хотел, мог зарегистрироваться за границей или просто жить вместе. Причем у государства как не было, так и не будет сил защищать права ЛГБТ-сообщества.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что Зеленский пытается отвлечь население от более важных проблем — экономического кризиса и боевых действий. "Людям предлагают обсудить не провал контрнаступления, а наркотики и однополые браки. Киевские власти с большевистским задором воспитывают новых украинцев, соответствующих стереотипному представлению о европейцах", — отмечает он.Государство продолжит разваливаться, и никто уже не в силах ничего изменить.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20230714/nato-1884029208.html
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий разумков, юлия тимошенко, ростислав ищенко, верховная рада украины, вооруженные силы украины, партия "батькивщина", политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Разумков, Юлия Тимошенко, Ростислав Ищенко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Партия "Батькивщина", Политика

Украина пошла ва-банк. Зеленский нашел чем удивить Европу

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Чтобы побыстрее вступить в Евросоюз, киевские власти решили легализовать марихуану и однополые браки. Им тут же пообещали судьбу Колумбии, а радикалы, которых местные СМИ называют героями, пригрозили расправиться с ЛГБТ-активистами. Об особенностях украинской евроинтеграции — в материале РИА Новости.

Марихуана вместо хлеба

Верховная рада в первом чтении одобрила законопроект о медицинском каннабисе. Документ поддержали 268 депутатов из 341, 45 воздержались.
© Fotolia / HamikМарихуана
Марихуана - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Fotolia / Hamik
Марихуана
Против выступила только "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По ее словам, Зеленский хочет превратить Украину "в европейскую Колумбию". "На каждом поле можно будет свернуть "косяк", — предупреждает она. Ее опасения разделяет экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. В документе речь идет не только о медицинском применении марихуаны, но и о промышленном производстве, указывает он. Это обернется повсеместным распространением и массовым употреблением наркотика.
Команда Зеленского возражает: каннабис будет продаваться лишь по рецепту для лечения, в том числе посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В Минздраве утверждают, что так система здравоохранения приблизится к европейским стандартам. Кроме того, там подсчитали, что если раньше марихуана требовалась примерно двум миллионам украинцев, то сейчас — минимум десяти. Для справки: по данным "Украинского института будущего", в 2023-м население страны сократилось до 29 миллионов (и это очень оптимистичная оценка).
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Сам президент двумя руками за. Это нужно для того, чтобы украинцы легче справлялись с болью, стрессом и травмами, с которыми они сталкиваются в ходе боевых действий, объясняет он. Примечательно, что на выборах в 2019-м Зеленский тоже поддерживал легализацию каннабиса, но потом уточнил, что время для этого еще не пришло.
Всеукраинский совет церквей заявил: накачивание больных наркотиками не исцеляет, а дает ложное облегчение и формирует зависимость.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
НАТО в бешенстве. Зеленский показал, кто главный в Европе
14 июля, 08:00

Нетрадиционная армия

Еще один шаг к Евросоюзу — легализация однополых браков. В конце мая Зеленский обратился к правительству с просьбой проработать этот вопрос. Поскольку по конституции семью могут создать только мужчина и женщина, решили ввести институт зарегистрированного гражданского партнерства.
При этом Зеленский сослался на просьбы общественности. Первую петицию, под которой подписались 25 тысяч человек, он получил летом 2022-го, но сказал, что в условиях чрезвычайного положения конституцию менять нельзя. Второе обращение поступило в конце апреля.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастник "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве
Участник Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Участник "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве
В Верховную раду внесли законопроект о "регистрации партнерств", которые фактически приравниваются к семье. Среди авторов — в том числе и депутаты "Слуги народа". Пока документ не набирает достаточного числа голосов. Тем не менее три комитета из четырнадцати его поддержали. Слушания продолжаются.
© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
Запад постоянно напоминает Киеву о необходимости обеспечить права сексуальных меньшинств. ЕСПЧ в июне повторил обвинения в дискриминации однополых пар. Недавно британское издание The Telegraph сообщило, что в ВСУ служат около 50 тысяч солдат нетрадиционной ориентации. Те, кто дали интервью, признались, что участием в боевых действиях надеются искоренить гомофобию как "традиционно русскую ценность".
Правда, как выяснили СМИ, большинство бойцов не в курсе, что среди них есть гомосексуалисты. Один из боевиков "Азова"* Николай Кущ, сдавшийся в плен в Мариуполе, а затем вернувшийся на родину по обмену, запустил флешмоб по поиску геев в ВСУ. По его мнению, людей с такой "идеологией" не должно быть в армии. В акции приняли участие несколько десятков подразделений, нашли лишь двух нетрадиционных солдат.
© AP Photo / Jae C. HongГруппа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
Кроме того, в июне праворадикалы угрожали сжечь кинотеатр, в котором провели первый в истории Украины квир-фестиваль Sunny Bunny. Организаторы уверяли, что это семейное мероприятие, куда можно привести детей старше десяти лет. Но в программе был фильм об однополых отношениях с несовершеннолетним. Фестиваль круглосуточно охраняли несколько нарядов полиции.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Такого никто не ждал. Украину охватили беспрецедентные протесты
23 июня, 08:00

Черный ход в Евросоюз

Опрошенные РИА Новости эксперты не исключают, что легализацию наркотиков и однополых браков в Киеве рассматривают как альтернативу борьбе с коррупцией, на которой настаивает Запад. Однако Зеленский вредит сам себе.
"Правящей элите это точно не добавит популярности, для ЕС тут тоже мало интересного. Мы наблюдаем последовательную деградацию украинской власти. Дурак иррационален, но принимает решения, потому что считает, что так хорошо и правильно", — рассуждает политолог Ростислав Ищенко.
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Государственное управление развалилось до такой степени, что тот, кто борется с наркотиками, их и распространяет, продолжает эксперт. Сейчас эти люди пытаются легализоваться. Что касается однополых браков, то и раньше, кто хотел, мог зарегистрироваться за границей или просто жить вместе. Причем у государства как не было, так и не будет сил защищать права ЛГБТ-сообщества.
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что Зеленский пытается отвлечь население от более важных проблем — экономического кризиса и боевых действий. "Людям предлагают обсудить не провал контрнаступления, а наркотики и однополые браки. Киевские власти с большевистским задором воспитывают новых украинцев, соответствующих стереотипному представлению о европейцах", — отмечает он.
Государство продолжит разваливаться, и никто уже не в силах ничего изменить.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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14 июня, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияКиевДмитрий РазумковЮлия ТимошенкоРостислав ИщенкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныПартия "Батькивщина"Политика
 
 
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