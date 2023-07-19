https://ria.ru/20230719/ugrozy-1885157099.html

Посольство России опровергло заявления об угрозах датским компаниям

Посольство России опровергло заявления об угрозах датским компаниям - РИА Новости, 19.07.2023

Посольство России опровергло заявления об угрозах датским компаниям

Заявления о якобы угрозах в адрес датских компаний, продолжающих работать в России, не соответствуют действительности, РФ готова оказывать содействие... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T19:42

2023-07-19T19:42

2023-07-19T19:42

владимир путин

таймураз боллоев

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

carlsberg

россия

копенгаген

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736944325_0:48:2001:1174_1920x0_80_0_0_aa66a43ab26147646ffb220721ff3da2.jpg

ЦЮРИХ, 19 июл - РИА Новости. Заявления о якобы угрозах в адрес датских компаний, продолжающих работать в России, не соответствуют действительности, РФ готова оказывать содействие ответственным представителям бизнеса, сообщило в среду российское посольство в Копенгагене, комментируя ситуацию с компанией Carlsberg. В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества переходят доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика", принадлежащие иностранным компаниям. Президентом ООО "Пивоваренная компания "Балтика" после передачи её в управление Росимущества назначен основатель компании Таймураз Боллоев. Как сообщили в посольстве РФ, этот шаг является частью ответных мер на недружественные действия США и примкнувших к ним стран, в том числе Дании, направленные на незаконное лишение Российской Федерации, российских юрлиц и физлиц права собственности или ограничение права собственности на принадлежащее им имущество, находящееся на территории иностранных государств. "Озвучиваемые некоторыми датскими "экспертами" инсинуации о якобы имеющих место угрозах в отношении датских компаний, сохраняющих свое присутствие на российском рынке, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении посольства, распространенном в среду. В дипмиссии отметили, что в отношении продолжающих работать в России зарубежных компаний, включая датские, РФ неоднократно отмечала заинтересованность взаимодействия с ответственными представителями бизнеса, в том числе из европейских государств, а также готовность оказывать им всяческое содействие в рамках осуществления такой деятельности.

https://ria.ru/20230719/carlsberg-1885040100.html

россия

копенгаген

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, таймураз боллоев, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), carlsberg, россия, копенгаген, сша