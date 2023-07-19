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Посольство России опровергло заявления об угрозах датским компаниям - РИА Новости, 19.07.2023
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19:42 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/ugrozy-1885157099.html
Посольство России опровергло заявления об угрозах датским компаниям
Посольство России опровергло заявления об угрозах датским компаниям - РИА Новости, 19.07.2023
Посольство России опровергло заявления об угрозах датским компаниям
Заявления о якобы угрозах в адрес датских компаний, продолжающих работать в России, не соответствуют действительности, РФ готова оказывать содействие... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T19:42
2023-07-19T19:42
владимир путин
таймураз боллоев
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
carlsberg
россия
копенгаген
сша
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ЦЮРИХ, 19 июл - РИА Новости. Заявления о якобы угрозах в адрес датских компаний, продолжающих работать в России, не соответствуют действительности, РФ готова оказывать содействие ответственным представителям бизнеса, сообщило в среду российское посольство в Копенгагене, комментируя ситуацию с компанией Carlsberg. В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества переходят доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика", принадлежащие иностранным компаниям. Президентом ООО "Пивоваренная компания "Балтика" после передачи её в управление Росимущества назначен основатель компании Таймураз Боллоев. Как сообщили в посольстве РФ, этот шаг является частью ответных мер на недружественные действия США и примкнувших к ним стран, в том числе Дании, направленные на незаконное лишение Российской Федерации, российских юрлиц и физлиц права собственности или ограничение права собственности на принадлежащее им имущество, находящееся на территории иностранных государств. "Озвучиваемые некоторыми датскими "экспертами" инсинуации о якобы имеющих место угрозах в отношении датских компаний, сохраняющих свое присутствие на российском рынке, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении посольства, распространенном в среду. В дипмиссии отметили, что в отношении продолжающих работать в России зарубежных компаний, включая датские, РФ неоднократно отмечала заинтересованность взаимодействия с ответственными представителями бизнеса, в том числе из европейских государств, а также готовность оказывать им всяческое содействие в рамках осуществления такой деятельности.
https://ria.ru/20230719/carlsberg-1885040100.html
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владимир путин, таймураз боллоев, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), carlsberg, россия, копенгаген, сша
Владимир Путин, Таймураз Боллоев, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Carlsberg, Россия, Копенгаген, США
Посольство России опровергло заявления об угрозах датским компаниям

Посольство в Копенгагене отвергло заявления об угрозах работающим в России датским брендам

© Фото : Embassy of Russia in Denmark/FacebookПосольство России в Дании
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : Embassy of Russia in Denmark/Facebook
Посольство России в Дании. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 19 июл - РИА Новости. Заявления о якобы угрозах в адрес датских компаний, продолжающих работать в России, не соответствуют действительности, РФ готова оказывать содействие ответственным представителям бизнеса, сообщило в среду российское посольство в Копенгагене, комментируя ситуацию с компанией Carlsberg.
В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества переходят доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика", принадлежащие иностранным компаниям. Президентом ООО "Пивоваренная компания "Балтика" после передачи её в управление Росимущества назначен основатель компании Таймураз Боллоев.
Как сообщили в посольстве РФ, этот шаг является частью ответных мер на недружественные действия США и примкнувших к ним стран, в том числе Дании, направленные на незаконное лишение Российской Федерации, российских юрлиц и физлиц права собственности или ограничение права собственности на принадлежащее им имущество, находящееся на территории иностранных государств.
"Озвучиваемые некоторыми датскими "экспертами" инсинуации о якобы имеющих место угрозах в отношении датских компаний, сохраняющих свое присутствие на российском рынке, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении посольства, распространенном в среду.
В дипмиссии отметили, что в отношении продолжающих работать в России зарубежных компаний, включая датские, РФ неоднократно отмечала заинтересованность взаимодействия с ответственными представителями бизнеса, в том числе из европейских государств, а также готовность оказывать им всяческое содействие в рамках осуществления такой деятельности.
Здание ОАО Пивоваренная компания Балтика
В Carlsberg отреагировали на переход "Балтики" под временное управление
Вчера, 13:04
 
Владимир ПутинТаймураз БоллоевФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)CarlsbergРоссияКопенгагенСША
 
 
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