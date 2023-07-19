https://ria.ru/20230719/turisty-1885012092.html

В Аланье пожаловались на проблемы из-за снижения числа российских туристов

В Аланье пожаловались на проблемы из-за снижения числа российских туристов - РИА Новости, 19.07.2023

В Аланье пожаловались на проблемы из-за снижения числа российских туристов

Летний сезон в турецкой курортной Алании проходит ниже ожиданий из-за снижения числа прибывающих российских туристов, сектор испытывает трудности, происходят... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:21

2023-07-19T11:21

2023-07-19T11:21

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АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Летний сезон в турецкой курортной Алании проходит ниже ожиданий из-за снижения числа прибывающих российских туристов, сектор испытывает трудности, происходят увольнения в гостиницах, испытывающих дефицит клиентов, пишет в среду газета Aydınlık. "Из-за снижения числа российских туристов в Алании сезон проходит ниже ожиданий. Представители туристического сектора Алании призвали более лояльно относиться к рабочим, которые трудятся в течение долгих рабочих часов, чтобы избежать проблемы квалифицированных кадров и обеспечить непрерывность работы сектора. На некоторых курортах, особенно в Бодруме, привлекательном для отечественных туристов, происходят увольнения в гостиницах, испытывающих дефицит клиентов", - пишет издание. Вице-президент Фонда развития туризма Алании и Ассоциации туристических операторов Алании Мехмет Дахаоглу сказал, что сезон в Бодруме проходит не лучшим образом, из-за низкой заполняемости отеля расходы не покрываются, начались увольнения персонала. "Для нашей страны также досадно, что такой всемирно известный курорт, как Бодрум, оказался в такой ситуации. Бодрум - регион, который предпочитают отечественные туристы, но в этом году количество отечественных туристов сократилось из-за экономических условий. В таких странах, как Черногория, Дубай и Египет, можно остановиться дешевле, чем в Турции", - сказал он. Президент Ассоциации туристических операторов Конаклы (KONTİD) Али Оркан заявил, что в условиях растущих серьезных расходов гостям внутреннего рынка пришлось изменить свои привычки. "В результате заполняемость гостиниц снижается. Аналогичным образом, те же самые высокие расходы сказываются и на отельерах Алании. Однако разница между нами и Эгейским побережьем заключается в том, что мы больше привлекаем иностранных гостей и действуем несколько более взвешенно в вопросах повышения тарифов. Уровень заполняемости наших отелей в регионе находится в диапазоне 80-95%. Сокращение персонала наблюдается в некоторых регионах, например, в Эгейском регионе и Кемере, но в нашем регионе Аланья этот вопрос не стоит на повестке дня", - сказал он.

https://ria.ru/20230407/frolenko-1863452343.html

https://ria.ru/20230719/turtsiya-1884906742.html

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новости - туризм, аланья (город), в мире, турция, россия