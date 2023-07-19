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В Запорожской области создадут центр для предупреждения возможных ЧС
В Запорожской области создадут центр для предупреждения возможных ЧС - РИА Новости, 19.07.2023
В Запорожской области создадут центр для предупреждения возможных ЧС
МЧС РФ создаст спасательный центр в Запорожской области для предупреждения ЧС на опасных объектах, например, на АЭС, сообщил глава ведомства Александр Куренков. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:21
2023-07-19T12:21
2023-07-19T12:21
запорожская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
запорожская аэс
безопасность
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. МЧС РФ создаст спасательный центр в Запорожской области для предупреждения ЧС на опасных объектах, например, на АЭС, сообщил глава ведомства Александр Куренков."С учетом рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, таких как, например, Запорожская АЭС, принято решение о создании спасательного центра МЧС России в Запорожской области", - сказал министр в ходе правчаса в Совфеде.
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запорожская область
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запорожская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), запорожская аэс, безопасность
Запорожская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Запорожская АЭС, Безопасность
В Запорожской области создадут центр для предупреждения возможных ЧС
Глава МЧС Куренков заявил о создании в Запорожской области центра для предупреждения ЧС