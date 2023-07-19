https://ria.ru/20230719/trump-1885148148.html

Трамп отреагировал на новые обвинения Минюста США

Трамп отреагировал на новые обвинения Минюста США - РИА Новости, 19.07.2023

Трамп отреагировал на новые обвинения Минюста США

Бывший президент США Дональд Трамп в соцсетях заявил об атаке на его юристов на невиданном ранее уровне на фоне сообщений о новых обвинениях со стороны... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:54

2023-07-19T18:54

2023-07-19T18:54

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в соцсетях заявил об атаке на его юристов на невиданном ранее уровне на фоне сообщений о новых обвинениях со стороны американского минюста. "Эти порочные коммунисты, марксисты, фашисты и радикальные левые демократы совершили атаку на моих юристов на невиданном ранее уровне, и я все еще продолжаю побеждать", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social после появления сообщений о новых обвинениях со стороны минюста. Трамп добавил, что любой юрист, который его представляет, является "либо глупцом, либо великим американским патриотом". В среду телеканал NBC News со ссылкой на направленное генпрокуратурой оповещение Трампу сообщил о том, что новые обвинения против экс-президента содержат статьи о сговоре с целью обмана США и об оказании влияния на свидетелей. Ранее во вторник Трамп заявил, что минюст США дал ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, он ожидает ареста и обвинения. СМИ сообщили, что на имя Трампа прокуратурой был направлено письмо, которое носит предупредительный характер - человека информируют о готовящихся обвинениях и дают ему возможность в определенный срок дать показания или разъяснения властям. Ранее сообщалось, что новое дело против Трампа может касаться событий, связанных со штурмом Капитолия в 2021 году. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, арест трампа