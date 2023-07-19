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"Троицу" Рублева упаковали в ящик для транспортировки

"Троицу" Рублева упаковали в ящик для транспортировки - РИА Новости, 19.07.2023

"Троицу" Рублева упаковали в ящик для транспортировки

Икону "Троица" Андрея Рублева упаковали в ящик для транспортировки и выносят из храма Христа Спасителя, где она пребывала с 4 июня, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T20:30

2023-07-19T20:30

2023-07-19T20:30

религия

россия

ольга любимова

владимир путин

третьяковская галерея

русская православная церковь

троице-сергиева лавра

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева упаковали в ящик для транспортировки и выносят из храма Христа Спасителя, где она пребывала с 4 июня, передает корреспондент РИА Новости. "Троицу" привезли из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя 4 июня, она была доступна для поклонения до 18 июля. После этого шедевр древнерусской живописи будет исследован во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря. Ранее в РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ольга любимова, владимир путин, третьяковская галерея, русская православная церковь, троице-сергиева лавра