https://ria.ru/20230719/troitsa-1885138404.html

"Троицу" доставили в Центр Грабаря

"Троицу" доставили в Центр Грабаря - РИА Новости, 19.07.2023

"Троицу" доставили в Центр Грабаря

Икону "Святая Троица" Андрея Рублева перевезли из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T21:26

2023-07-19T21:26

2023-07-19T22:15

культура

владимир путин

ольга любимова

третьяковская галерея

русская православная церковь

живопись

троице-сергиева лавра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885171782_0:124:2582:1576_1920x0_80_0_0_9560da158d77eb61f213d84e8dde642b.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева перевезли из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря, передает корреспондент РИА Новости.Реликвию в специальном ящике доставила специализированная компания, занимающаяся транспортировкой предметов искусства. Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками."В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.Перед перевозкой состояние святыни оценили эксперты Третьяковской галереи."Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали состояние ее сохранности", — рассказал генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.Теперь реликвию ждет более детальное обследование. Его результаты представят в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, куда войдут в том числе специалисты Третьяковки. Туда также планируют пригласить представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению иконы.В Центре Грабаря для реликвии подготовили специальное помещение. В нем обеспечили те же условия: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Там также установили светодиодные светильники с цветовой температурой четыре тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения и охрана.После всех работ святыню планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 17:00 18 июля. Теперь иконе предстоит реставрация в Центре Грабаря.На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

https://ria.ru/20230623/troitsa-1880071646.html

https://ria.ru/20230621/troitsa-1879584084.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

владимир путин, ольга любимова, третьяковская галерея, русская православная церковь, живопись, троице-сергиева лавра