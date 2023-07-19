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"Троицу" доставили в Центр Грабаря - РИА Новости, 19.07.2023
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Культура
 
21:26 19.07.2023 (обновлено: 22:15 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/troitsa-1885138404.html
"Троицу" доставили в Центр Грабаря
"Троицу" доставили в Центр Грабаря - РИА Новости, 19.07.2023
"Троицу" доставили в Центр Грабаря
Икону "Святая Троица" Андрея Рублева перевезли из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T21:26
2023-07-19T22:15
культура
владимир путин
ольга любимова
третьяковская галерея
русская православная церковь
живопись
троице-сергиева лавра
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева перевезли из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря, передает корреспондент РИА Новости.Реликвию в специальном ящике доставила специализированная компания, занимающаяся транспортировкой предметов искусства. Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками."В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.Перед перевозкой состояние святыни оценили эксперты Третьяковской галереи."Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали состояние ее сохранности", — рассказал генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.Теперь реликвию ждет более детальное обследование. Его результаты представят в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, куда войдут в том числе специалисты Третьяковки. Туда также планируют пригласить представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению иконы.В Центре Грабаря для реликвии подготовили специальное помещение. В нем обеспечили те же условия: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Там также установили светодиодные светильники с цветовой температурой четыре тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения и охрана.После всех работ святыню планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 17:00 18 июля. Теперь иконе предстоит реставрация в Центре Грабаря.На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.
https://ria.ru/20230623/troitsa-1880071646.html
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владимир путин, ольга любимова, третьяковская галерея, русская православная церковь, живопись, троице-сергиева лавра
Культура, Владимир Путин, Ольга Любимова, Третьяковская галерея, Русская православная церковь, Живопись, Троице-Сергиева лавра
"Троицу" доставили в Центр Грабаря

Икону "Троица" Рублева доставили из храма Христа Спасителя в реставрационный Центр Грабаря

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудники компании "АРТ-Курьер" загружают контейнер с иконой "Святая Троица" Андрея Рублева
Сотрудники компании АРТ-Курьер загружают контейнер с иконой Святая Троица Андрея Рублева - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудники компании "АРТ-Курьер" загружают контейнер с иконой "Святая Троица" Андрея Рублева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева перевезли из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря, передает корреспондент РИА Новости.
Реликвию в специальном ящике доставила специализированная компания, занимающаяся транспортировкой предметов искусства. Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудники компании "АРТ-Курьер" готовят к транспортировке икону "Святая Троица" Андрея Рублева во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря
Сотрудники компании "АРТ-Курьер" готовят к транспортировке икону "Святая Троица" Андрея Рублева во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудники компании "АРТ-Курьер" снимают со стенда икону "Святая Троица" Андрея Рублева перед отправкой ее во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря
Сотрудники компании "АРТ-Курьер" снимают со стенда икону "Святая Троица" Андрея Рублева перед отправкой ее во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудники компании "АРТ-Курьер" готовят к транспортировке икону "Святая Троица" Андрея Рублева во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря
Сотрудники компании "АРТ-Курьер" готовят к транспортировке икону "Святая Троица" Андрея Рублева во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 3
Сотрудники компании "АРТ-Курьер" готовят к транспортировке икону "Святая Троица" Андрея Рублева во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 3
Сотрудники компании "АРТ-Курьер" снимают со стенда икону "Святая Троица" Андрея Рублева перед отправкой ее во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 3
Сотрудники компании "АРТ-Курьер" готовят к транспортировке икону "Святая Троица" Андрея Рублева во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 3
"В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

Икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама") написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Там она находилась до 20-х годов XX века, а в 1929-м ее передали в Государственную Третьяковскую галерею.

Перед перевозкой состояние святыни оценили эксперты Третьяковской галереи.
"Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали состояние ее сохранности", — рассказал генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ центре имени И. Э. Грабаря для хранения иконы Святой Троицы подготовили специальное помещение
В центре имени И. Э. Грабаря для хранения иконы Святой Троицы подготовили специальное помещение - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В центре имени И. Э. Грабаря для хранения иконы Святой Троицы подготовили специальное помещение
Теперь реликвию ждет более детальное обследование. Его результаты представят в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, куда войдут в том числе специалисты Третьяковки. Туда также планируют пригласить представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению иконы.
В Центре Грабаря для реликвии подготовили специальное помещение. В нем обеспечили те же условия: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Там также установили светодиодные светильники с цветовой температурой четыре тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения и охрана.
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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23 июня, 18:05
После всех работ святыню планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 17:00 18 июля. Теперь иконе предстоит реставрация в Центре Грабаря.
На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.
Рублев Андрей. Святая Троица. 1425-1427
Жизнь "Троицы" в Третьяковке: что будет с легендарной иконой Андрея Рублева
21 июня, 16:54
 
КультураВладимир ПутинОльга ЛюбимоваТретьяковская галереяРусская православная церковьЖивописьТроице-Сергиева лавра
 
 
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