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Епархия сообщила, сколько человек поклонились "Троице" Рублева в ХХС - РИА Новости, 19.07.2023
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Религия
 
17:05 19.07.2023 (обновлено: 17:06 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/troitsa-1885121774.html
Епархия сообщила, сколько человек поклонились "Троице" Рублева в ХХС
Епархия сообщила, сколько человек поклонились "Троице" Рублева в ХХС - РИА Новости, 19.07.2023
Епархия сообщила, сколько человек поклонились "Троице" Рублева в ХХС
Иконе "Троица" Андрея Рублева за время ее пребывания в храме Христа Спасителя поклонились 230 тысяч человек, сообщил РИА Новости в среду глава информационной... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:05
2023-07-19T17:06
религия
россия
ольга любимова
владимир путин
третьяковская галерея
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Иконе "Троица" Андрея Рублева за время ее пребывания в храме Христа Спасителя поклонились 230 тысяч человек, сообщил РИА Новости в среду глава информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. "Всего за время пребывания иконы Троицы в храме ей поклонились 230 тысяч человек", - сказал Волков. "Троицу" Рублева перевезли из Третьяковской галереи и установили в храме Христа Спасителя 3 июня. По 18 июля икона была доступна для молитвенного поклонения верующих. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря, где для реликвии приготовили специальное помещение с климат-контролем, а после она вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. Икону передали в безвозмездное пользование монастырю, соответствующее соглашение подписано министром культуры Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх назвал заключение этого соглашения историческим событием. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи.
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россия, ольга любимова, владимир путин, третьяковская галерея
Религия, Россия, Ольга Любимова, Владимир Путин, Третьяковская галерея
Епархия сообщила, сколько человек поклонились "Троице" Рублева в ХХС

"Троице" Рублева в храме Христа Спасителя поклонились 230 тысяч человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве
Священнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Священнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Иконе "Троица" Андрея Рублева за время ее пребывания в храме Христа Спасителя поклонились 230 тысяч человек, сообщил РИА Новости в среду глава информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.
"Всего за время пребывания иконы Троицы в храме ей поклонились 230 тысяч человек", - сказал Волков.
"Троицу" Рублева перевезли из Третьяковской галереи и установили в храме Христа Спасителя 3 июня. По 18 июля икона была доступна для молитвенного поклонения верующих. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря, где для реликвии приготовили специальное помещение с климат-контролем, а после она вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. Икону передали в безвозмездное пользование монастырю, соответствующее соглашение подписано министром культуры Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх назвал заключение этого соглашения историческим событием.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи.
Патриаршее служение по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
В Центре Грабаря рассказали о последних приготовлениях к прибытию "Троицы"
16:49
 
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