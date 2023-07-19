https://ria.ru/20230719/troitsa-1885121774.html

Епархия сообщила, сколько человек поклонились "Троице" Рублева в ХХС

Епархия сообщила, сколько человек поклонились "Троице" Рублева в ХХС - РИА Новости, 19.07.2023

Епархия сообщила, сколько человек поклонились "Троице" Рублева в ХХС

Иконе "Троица" Андрея Рублева за время ее пребывания в храме Христа Спасителя поклонились 230 тысяч человек, сообщил РИА Новости в среду глава информационной... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:05

2023-07-19T17:05

2023-07-19T17:06

религия

россия

ольга любимова

владимир путин

третьяковская галерея

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Иконе "Троица" Андрея Рублева за время ее пребывания в храме Христа Спасителя поклонились 230 тысяч человек, сообщил РИА Новости в среду глава информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. "Всего за время пребывания иконы Троицы в храме ей поклонились 230 тысяч человек", - сказал Волков. "Троицу" Рублева перевезли из Третьяковской галереи и установили в храме Христа Спасителя 3 июня. По 18 июля икона была доступна для молитвенного поклонения верующих. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря, где для реликвии приготовили специальное помещение с климат-контролем, а после она вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. Икону передали в безвозмездное пользование монастырю, соответствующее соглашение подписано министром культуры Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх назвал заключение этого соглашения историческим событием. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи.

https://ria.ru/20230719/troitsa-1885115242.html

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россия, ольга любимова, владимир путин, третьяковская галерея