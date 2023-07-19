https://ria.ru/20230719/trevoga-1884977952.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.07.2023

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T06:59

2023-07-19T06:59

2023-07-19T07:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно представленным данным, сигнал тревоги в данных регионах прозвучал в 6.42 (совпадает с мск). Также тревога до сих пор звучит в Ровненской, Житомирской и Хмельницкой областях.В ночь на среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе систем ПВО в городе и области.

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в мире, украина, николаевская область, хмельницкая область