https://ria.ru/20230719/trevoga-1884977952.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.07.2023
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T06:59
2023-07-19T06:59
2023-07-19T07:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
хмельницкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_8b3ee7338d152f0f804bdf4b9fac334e.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно представленным данным, сигнал тревоги в данных регионах прозвучал в 6.42 (совпадает с мск). Также тревога до сих пор звучит в Ровненской, Житомирской и Хмельницкой областях.В ночь на среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе систем ПВО в городе и области.
украина
николаевская область
хмельницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_c744e6e7529bf78e94149ee147b6d26a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаевская область, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Хмельницкая область
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу