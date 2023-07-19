https://ria.ru/20230719/trassa-1884978529.html
Транспорт в Крыму перенаправляют в объезд перекрытого участка "Тавриды"
Транспорт в Крыму перенаправляют в объезд перекрытого участка "Тавриды" - РИА Новости, 19.07.2023
Транспорт в Крыму перенаправляют в объезд перекрытого участка "Тавриды"
Транспорт направляется в объезд перекрытого участка трассы "Таврида" в Крыму из-за пожара на полигоне, объезд идет через Старый Крым и Первомайское по старой... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:08
2023-07-19T07:08
2023-07-19T10:39
республика крым
кировский район
николай лукашенко
сергей аксенов (политик)
происшествия
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Транспорт направляется в объезд перекрытого участка трассы "Таврида" в Крыму из-за пожара на полигоне, объезд идет через Старый Крым и Первомайское по старой керченской дороге, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе."Часть автодороги "Таврида" с 118 км по 130 км перекрыта. Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Это старая керченская дорога", - написал Лукашенко.Лукашенко добавил, что в ближайшее время будет опубликована схема движения транспорта с объездом участка "Тавриды" .Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков подчеркнул, что на "Тавриду" возвращаемся за Феодосией". По его словам, дорога хорошая и проблем не будет.
https://ria.ru/20230719/pereprava-1884976056.html
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республика крым, кировский район, николай лукашенко, сергей аксенов (политик), происшествия, олег крючков
Республика Крым, Кировский район, Николай Лукашенко, Сергей Аксенов (политик), Происшествия, Олег Крючков
Транспорт в Крыму перенаправляют в объезд перекрытого участка "Тавриды"
Минтранс Крыма: транспорт в Крыму перенаправляют в объезд перекрытого участка "Тавриды"