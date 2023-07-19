https://ria.ru/20230719/tramp-1885009812.html

"Безумие". Трамп заявил о новой угрозе из-за Украины

"Безумие". Трамп заявил о новой угрозе из-за Украины - РИА Новости, 19.07.2023

"Безумие". Трамп заявил о новой угрозе из-за Украины

Разговоры о вступлении Украины в НАТО опасны, заявил в видеообращении бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:15

2023-07-19T11:15

2023-07-19T18:26

в мире

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Разговоры о вступлении Украины в НАТО опасны, заявил в видеообращении бывший президент США Дональд Трамп. "Мысль о том, что мы должны рассмотреть принятие Украины в НАТО, совершенно безумна. Джо Байден не может даже подняться по трапу в самолет и не может составить двух предложений. Последнее, что должна делать эта некомпетентная администрация, — это рисковать войной с Россией, обладающей ядерным оружием", — сказал он. По словам Трампа, американские арсеналы, как и казна, пусты, а США полностью униженны из-за власти коррумпированного и скомпрометированного Байдена. Кроме того, экс-президент рассказал, как собирается прекратить конфликт на Украине, если снова станет главой государства. По его словам, он обратится к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и добьется урегулирования в 24 часа.Трамп также говорил, что в случае победы на президентских выборах сможет остановить украинский конфликт еще до вступления в должность главы Белого дома.

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885005162.html

https://ria.ru/20230719/ukraina-1884986399.html

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в мире, дональд трамп, джо байден, украина, сша, россия, нато