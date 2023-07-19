https://ria.ru/20230719/tramp-1885009812.html
"Безумие". Трамп заявил о новой угрозе из-за Украины
"Безумие". Трамп заявил о новой угрозе из-за Украины - РИА Новости, 19.07.2023
"Безумие". Трамп заявил о новой угрозе из-за Украины
Разговоры о вступлении Украины в НАТО опасны, заявил в видеообращении бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:15
2023-07-19T11:15
2023-07-19T18:26
в мире
дональд трамп
джо байден
украина
сша
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc7f9d8beca65c56b1857f71f3566305.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Разговоры о вступлении Украины в НАТО опасны, заявил в видеообращении бывший президент США Дональд Трамп. "Мысль о том, что мы должны рассмотреть принятие Украины в НАТО, совершенно безумна. Джо Байден не может даже подняться по трапу в самолет и не может составить двух предложений. Последнее, что должна делать эта некомпетентная администрация, — это рисковать войной с Россией, обладающей ядерным оружием", — сказал он. По словам Трампа, американские арсеналы, как и казна, пусты, а США полностью униженны из-за власти коррумпированного и скомпрометированного Байдена. Кроме того, экс-президент рассказал, как собирается прекратить конфликт на Украине, если снова станет главой государства. По его словам, он обратится к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и добьется урегулирования в 24 часа.Трамп также говорил, что в случае победы на президентских выборах сможет остановить украинский конфликт еще до вступления в должность главы Белого дома.
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885005162.html
https://ria.ru/20230719/ukraina-1884986399.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ad58c08b3b55f1b976eb6c973191116.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, джо байден, украина, сша, россия, нато
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина, США, Россия, НАТО
"Безумие". Трамп заявил о новой угрозе из-за Украины
Экс-президент США Трамп заявил о катастрофе в случае вступления Украины в НАТО
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Разговоры о вступлении Украины в НАТО опасны, заявил в видеообращении
бывший президент США Дональд Трамп.
"Мысль о том, что мы должны рассмотреть принятие Украины в НАТО, совершенно безумна. Джо Байден не может даже подняться по трапу в самолет и не может составить двух предложений. Последнее, что должна делать эта некомпетентная администрация, — это рисковать войной с Россией, обладающей ядерным оружием", — сказал он.
Мертва. В США назвали шаг России, который поставил Украину на грань
По словам Трампа, американские арсеналы, как и казна, пусты, а США полностью униженны из-за власти коррумпированного и скомпрометированного Байдена.
Кроме того, экс-президент рассказал, как собирается прекратить конфликт на Украине, если снова станет главой государства. По его словам, он обратится к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и добьется урегулирования в 24 часа.
Трамп также говорил, что в случае победы на президентских выборах сможет остановить украинский конфликт еще до вступления в должность главы Белого дома.
"Все кончено". В Германии пришли в шок от послания ЕС к Путину по Украине