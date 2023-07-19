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"Безумие". Трамп заявил о новой угрозе из-за Украины - РИА Новости, 19.07.2023
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11:15 19.07.2023 (обновлено: 18:26 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/tramp-1885009812.html
"Безумие". Трамп заявил о новой угрозе из-за Украины
"Безумие". Трамп заявил о новой угрозе из-за Украины - РИА Новости, 19.07.2023
"Безумие". Трамп заявил о новой угрозе из-за Украины
Разговоры о вступлении Украины в НАТО опасны, заявил в видеообращении бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:15
2023-07-19T18:26
в мире
дональд трамп
джо байден
украина
сша
россия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Разговоры о вступлении Украины в НАТО опасны, заявил в видеообращении бывший президент США Дональд Трамп. "Мысль о том, что мы должны рассмотреть принятие Украины в НАТО, совершенно безумна. Джо Байден не может даже подняться по трапу в самолет и не может составить двух предложений. Последнее, что должна делать эта некомпетентная администрация, — это рисковать войной с Россией, обладающей ядерным оружием", — сказал он. По словам Трампа, американские арсеналы, как и казна, пусты, а США полностью униженны из-за власти коррумпированного и скомпрометированного Байдена. Кроме того, экс-президент рассказал, как собирается прекратить конфликт на Украине, если снова станет главой государства. По его словам, он обратится к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и добьется урегулирования в 24 часа.Трамп также говорил, что в случае победы на президентских выборах сможет остановить украинский конфликт еще до вступления в должность главы Белого дома.
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885005162.html
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в мире, дональд трамп, джо байден, украина, сша, россия, нато
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина, США, Россия, НАТО
"Безумие". Трамп заявил о новой угрозе из-за Украины

Экс-президент США Трамп заявил о катастрофе в случае вступления Украины в НАТО

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Разговоры о вступлении Украины в НАТО опасны, заявил в видеообращении бывший президент США Дональд Трамп.
"Мысль о том, что мы должны рассмотреть принятие Украины в НАТО, совершенно безумна. Джо Байден не может даже подняться по трапу в самолет и не может составить двух предложений. Последнее, что должна делать эта некомпетентная администрация, — это рисковать войной с Россией, обладающей ядерным оружием", — сказал он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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По словам Трампа, американские арсеналы, как и казна, пусты, а США полностью униженны из-за власти коррумпированного и скомпрометированного Байдена.
Кроме того, экс-президент рассказал, как собирается прекратить конфликт на Украине, если снова станет главой государства. По его словам, он обратится к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и добьется урегулирования в 24 часа.
Трамп также говорил, что в случае победы на президентских выборах сможет остановить украинский конфликт еще до вступления в должность главы Белого дома.
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В миреДональд ТрампДжо БайденУкраинаСШАРоссияНАТО
 
 
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