https://ria.ru/20230719/tramp-1885007681.html

США при одном условии могут выйти из НАТО, заявил экс-глава Пентагона

США при одном условии могут выйти из НАТО, заявил экс-глава Пентагона - РИА Новости, 19.07.2023

США при одном условии могут выйти из НАТО, заявил экс-глава Пентагона

Республиканец Дональд Трамп может вывести США из состава НАТО, если победит на президентских выборах, заявил экс-глава Пентагона Марк Эспер телеканалу TVBS. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:08

2023-07-19T11:08

2023-07-19T11:25

в мире

сша

дональд трамп

марк эспер

нато

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп может вывести США из состава НАТО, если победит на президентских выборах, заявил экс-глава Пентагона Марк Эспер телеканалу TVBS."Я опасаюсь, что он в конечном итоге будет работать над тем, чтобы выйти из НАТО, вывести американские войска из Кореи или Японии и, возможно, ослабить отношения с Тайванем", — сказал он.Политик добавил, что не считает кандидатуру Трампа подходящей.Дональд Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

https://ria.ru/20230717/nato-1884732061.html

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в мире, сша, дональд трамп, марк эспер, нато, пентагон