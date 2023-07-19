https://ria.ru/20230719/tramp-1885007681.html
США при одном условии могут выйти из НАТО, заявил экс-глава Пентагона
США при одном условии могут выйти из НАТО, заявил экс-глава Пентагона - РИА Новости, 19.07.2023
США при одном условии могут выйти из НАТО, заявил экс-глава Пентагона
Республиканец Дональд Трамп может вывести США из состава НАТО, если победит на президентских выборах, заявил экс-глава Пентагона Марк Эспер телеканалу TVBS. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:08
2023-07-19T11:08
2023-07-19T11:25
в мире
сша
дональд трамп
марк эспер
нато
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп может вывести США из состава НАТО, если победит на президентских выборах, заявил экс-глава Пентагона Марк Эспер телеканалу TVBS."Я опасаюсь, что он в конечном итоге будет работать над тем, чтобы выйти из НАТО, вывести американские войска из Кореи или Японии и, возможно, ослабить отношения с Тайванем", — сказал он.Политик добавил, что не считает кандидатуру Трампа подходящей.Дональд Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
https://ria.ru/20230717/nato-1884732061.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29a7a4e577e6594f178527794526ce5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, марк эспер, нато, пентагон
В мире, США, Дональд Трамп, Марк Эспер, НАТО, Пентагон
США при одном условии могут выйти из НАТО, заявил экс-глава Пентагона
Экс-глава Пентагона Эспер заявил о возможном выходе США из НАТО при президентстве Трампа