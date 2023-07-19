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США при одном условии могут выйти из НАТО, заявил экс-глава Пентагона - РИА Новости, 19.07.2023
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11:08 19.07.2023 (обновлено: 11:25 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/tramp-1885007681.html
США при одном условии могут выйти из НАТО, заявил экс-глава Пентагона
США при одном условии могут выйти из НАТО, заявил экс-глава Пентагона - РИА Новости, 19.07.2023
США при одном условии могут выйти из НАТО, заявил экс-глава Пентагона
Республиканец Дональд Трамп может вывести США из состава НАТО, если победит на президентских выборах, заявил экс-глава Пентагона Марк Эспер телеканалу TVBS. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:08
2023-07-19T11:25
в мире
сша
дональд трамп
марк эспер
нато
пентагон
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп может вывести США из состава НАТО, если победит на президентских выборах, заявил экс-глава Пентагона Марк Эспер телеканалу TVBS."Я опасаюсь, что он в конечном итоге будет работать над тем, чтобы выйти из НАТО, вывести американские войска из Кореи или Японии и, возможно, ослабить отношения с Тайванем", — сказал он.Политик добавил, что не считает кандидатуру Трампа подходящей.Дональд Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
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в мире, сша, дональд трамп, марк эспер, нато, пентагон
В мире, США, Дональд Трамп, Марк Эспер, НАТО, Пентагон
США при одном условии могут выйти из НАТО, заявил экс-глава Пентагона

Экс-глава Пентагона Эспер заявил о возможном выходе США из НАТО при президентстве Трампа

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп может вывести США из состава НАТО, если победит на президентских выборах, заявил экс-глава Пентагона Марк Эспер телеканалу TVBS.
"Я опасаюсь, что он в конечном итоге будет работать над тем, чтобы выйти из НАТО, вывести американские войска из Кореи или Японии и, возможно, ослабить отношения с Тайванем", — сказал он.
Политик добавил, что не считает кандидатуру Трампа подходящей.
Дональд Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
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В миреСШАДональд ТрампМарк ЭсперНАТОПентагон
 
 
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