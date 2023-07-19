https://ria.ru/20230719/tramp-1884976765.html

Трамп рассказал, как планирует разрешить украинский конфликт

Трамп рассказал, как планирует разрешить украинский конфликт - РИА Новости, 19.07.2023

Трамп рассказал, как планирует разрешить украинский конфликт

Бывший президент США Дональд Трамп объяснил в интервью Fox News план прекращения украинского конфликта за 24 часа. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T06:17

2023-07-19T06:17

2023-07-19T06:44

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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп объяснил в интервью Fox News план прекращения украинского конфликта за 24 часа. "Как вы знаете, я очень хорошо лажу с Путиным. Я бы сказал Путину: "Ты должен уладить это". Я бы сказал Зеленскому: "Ты должен решить это". Я бы сказал одному, что он получит кучу денег, а другому — что он не получит денег. Я бы добился урегулирования за 24 часа", — пояснил экс-президент.Как подчеркнул Трамп, украинского конфликта "никогда не должно было случиться". Он указал на разрушительный характер боестолкновений между Россией и Украиной и добавил, что считает своей задачей их немедленное прекращение. "У вас сейчас сотни тысяч мертвецов, сотни тысяч разрушенных и уничтоженных городов. Я не знаю, видели ли вы когда-либо города после того, как они подвергались ракетным обстрелам. И это так ужасно", — заключил Трамп.Ранее он уже обещал, что сможет остановить кровопролитие в течение 24 часов, созвонившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230718/trump-1884956948.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп