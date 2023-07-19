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Трамп рассказал, как планирует разрешить украинский конфликт - РИА Новости, 19.07.2023
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06:17 19.07.2023 (обновлено: 06:44 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/tramp-1884976765.html
Трамп рассказал, как планирует разрешить украинский конфликт
Трамп рассказал, как планирует разрешить украинский конфликт - РИА Новости, 19.07.2023
Трамп рассказал, как планирует разрешить украинский конфликт
Бывший президент США Дональд Трамп объяснил в интервью Fox News план прекращения украинского конфликта за 24 часа. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T06:17
2023-07-19T06:44
в мире
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украина
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп объяснил в интервью Fox News план прекращения украинского конфликта за 24 часа. &quot;Как вы знаете, я очень хорошо лажу с Путиным. Я бы сказал Путину: &quot;Ты должен уладить это&quot;. Я бы сказал Зеленскому: &quot;Ты должен решить это&quot;. Я бы сказал одному, что он получит кучу денег, а другому — что он не получит денег. Я бы добился урегулирования за 24 часа&quot;, — пояснил экс-президент.Как подчеркнул Трамп, украинского конфликта "никогда не должно было случиться". Он указал на разрушительный характер боестолкновений между Россией и Украиной и добавил, что считает своей задачей их немедленное прекращение. "У вас сейчас сотни тысяч мертвецов, сотни тысяч разрушенных и уничтоженных городов. Я не знаю, видели ли вы когда-либо города после того, как они подвергались ракетным обстрелам. И это так ужасно", — заключил Трамп.Ранее он уже обещал, что сможет остановить кровопролитие в течение 24 часов, созвонившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп рассказал, как планирует разрешить украинский конфликт

Трамп рассказал, как именно планирует разрешить украинский конфликт всего за сутки

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп объяснил в интервью Fox News план прекращения украинского конфликта за 24 часа.
«

"Как вы знаете, я очень хорошо лажу с Путиным. Я бы сказал Путину: "Ты должен уладить это". Я бы сказал Зеленскому: "Ты должен решить это". Я бы сказал одному, что он получит кучу денег, а другому — что он не получит денег. Я бы добился урегулирования за 24 часа", — пояснил экс-президент.

Как подчеркнул Трамп, украинского конфликта "никогда не должно было случиться". Он указал на разрушительный характер боестолкновений между Россией и Украиной и добавил, что считает своей задачей их немедленное прекращение.
"У вас сейчас сотни тысяч мертвецов, сотни тысяч разрушенных и уничтоженных городов. Я не знаю, видели ли вы когда-либо города после того, как они подвергались ракетным обстрелам. И это так ужасно", — заключил Трамп.
Ранее он уже обещал, что сможет остановить кровопролитие в течение 24 часов, созвонившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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