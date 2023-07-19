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Российские удары повредили инфраструктуру в одном из портов под Одессой
Российские удары повредили инфраструктуру в одном из портов под Одессой - РИА Новости, 19.07.2023
Российские удары повредили инфраструктуру в одном из портов под Одессой
Украинское командование признало, что российские ракеты повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:14
2023-07-19T10:14
2023-07-19T10:49
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинское командование признало, что российские ракеты повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области. По информации оперативного командования "Юг", Россия нанесла удар по порту ракетами "Оникс" и Х-22."Попал в зерновой и масляный терминалы, повредил резервуары и оборудование для загрузки, начался пожар, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий", — говорится в сообщении в соцсетях.Кроме того, в Одесском районе получил повреждения промышленный объект и два складских помещения. Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Киеве и Киевской области, Житомире и Кропивницком. В Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Ровненской, Житомирской и Хмельницкой областях объявляли воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту 8 октября. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Накануне российское Минобороны сообщило об ударе возмездия, нанесенном в районе Одессы и Николаева после нового теракта на Крымском мосту. По информации ведомства, ракеты поразили объекты, где готовились террористические атаки против России с применением морских беспилотников, а также хранилища топлива для ВСУ общим объемом около 70 тысяч тонн.
https://ria.ru/20230718/vozmezdie-1884879782.html
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РИА Новости
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в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
Российские удары повредили инфраструктуру в одном из портов под Одессой
ВСУ заявили о повреждении критической инфраструктуры в одном из портов Одесской области
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинское командование признало, что российские ракеты повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области.
По информации оперативного командования "Юг", Россия нанесла удар по порту ракетами "Оникс" и Х-22.
В Госдуме призвали продолжить удары возмездия за Крымский мост
"Попал в зерновой и масляный терминалы, повредил резервуары и оборудование для загрузки, начался пожар, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий", — говорится в сообщении в соцсетях.
Кроме того, в Одесском районе
получил повреждения промышленный объект и два складских помещения.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Киеве и Киевской области, Житомире и Кропивницком. В Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Ровненской, Житомирской и Хмельницкой областях объявляли воздушную тревогу.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине
. Как заявлял Владимир Путин
, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту 8 октября. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Накануне российское Минобороны сообщило об ударе возмездия, нанесенном в районе Одессы и Николаева после нового теракта на Крымском мосту. По информации ведомства, ракеты поразили объекты, где готовились террористические атаки против России с применением морских беспилотников, а также хранилища топлива для ВСУ общим объемом около 70 тысяч тонн.
Минобороны показало кадры удара возмездия за теракт на Крымском мосту