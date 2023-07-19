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Российские удары повредили инфраструктуру в одном из портов под Одессой

Российские удары повредили инфраструктуру в одном из портов под Одессой - РИА Новости, 19.07.2023

Российские удары повредили инфраструктуру в одном из портов под Одессой

Украинское командование признало, что российские ракеты повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T10:14

2023-07-19T10:14

2023-07-19T10:49

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинское командование признало, что российские ракеты повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области. По информации оперативного командования "Юг", Россия нанесла удар по порту ракетами "Оникс" и Х-22."Попал в зерновой и масляный терминалы, повредил резервуары и оборудование для загрузки, начался пожар, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий", — говорится в сообщении в соцсетях.Кроме того, в Одесском районе получил повреждения промышленный объект и два складских помещения. Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Киеве и Киевской области, Житомире и Кропивницком. В Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Ровненской, Житомирской и Хмельницкой областях объявляли воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту 8 октября. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Накануне российское Минобороны сообщило об ударе возмездия, нанесенном в районе Одессы и Николаева после нового теракта на Крымском мосту. По информации ведомства, ракеты поразили объекты, где готовились террористические атаки против России с применением морских беспилотников, а также хранилища топлива для ВСУ общим объемом около 70 тысяч тонн.

https://ria.ru/20230718/vozmezdie-1884879782.html

https://ria.ru/20230718/udar-1884848641.html

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в мире, одесская область, украина