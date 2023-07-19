https://ria.ru/20230719/terakty-1885054494.html

Песков: Запад закроет глаза на любые теракты, устраиваемые Киевом в России

Песков: Запад закроет глаза на любые теракты, устраиваемые Киевом в России - РИА Новости, 19.07.2023

Песков: Запад закроет глаза на любые теракты, устраиваемые Киевом в России

Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:53

2023-07-19T13:53

2023-07-19T14:14

в мире

киев

россия

дмитрий песков

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране. Они не гнушаются никаким молчанием. Это не новость, это было и раньше, и так будет и дальше. Мы это прекрасно понимаем", — сказал он, комментируя тот факт, что западные страны не осудили Украину за теракт на Крымском мосту.Накануне Минобороны заявило о нанесении ракетных ударов возмездия по объектам, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, и по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.Они стали ответом на теракт на Крымском мосту в ночь с воскресенья на понедельник.

https://ria.ru/20230717/most-1884707249.html

киев

россия

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, россия, дмитрий песков, чп на крымском мосту