https://ria.ru/20230719/terakt-1885114798.html

Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, будут лечить в Москве

Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, будут лечить в Москве - РИА Новости, 19.07.2023

Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, будут лечить в Москве

Пострадавшую девочку, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, будут перевозить на лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения Белгородской... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:47

2023-07-19T16:47

2023-07-19T16:52

москва

белгородская область

чп на крымском мосту

происшествия

здоровье - общество

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БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Пострадавшую девочку, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, будут перевозить на лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников."Да будут, ее состояние стабильное, без отрицательной динамики", - ответил министр во время прямого эфира в телеграм-канале, отвечая на вопрос о транспортировке девочки на лечение в Москву.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Власти Белгородской области взяли на себя расходы на похороны, также будут произведены выплаты семье погибших.

https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html

москва

белгородская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, белгородская область, чп на крымском мосту, происшествия, здоровье - общество