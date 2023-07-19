https://ria.ru/20230719/terakt-1885114798.html
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, будут лечить в Москве
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, будут лечить в Москве - РИА Новости, 19.07.2023
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, будут лечить в Москве
Пострадавшую девочку, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, будут перевозить на лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения Белгородской... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:47
2023-07-19T16:47
2023-07-19T16:52
москва
белгородская область
чп на крымском мосту
происшествия
здоровье - общество
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БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Пострадавшую девочку, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, будут перевозить на лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников."Да будут, ее состояние стабильное, без отрицательной динамики", - ответил министр во время прямого эфира в телеграм-канале, отвечая на вопрос о транспортировке девочки на лечение в Москву.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Власти Белгородской области взяли на себя расходы на похороны, также будут произведены выплаты семье погибших.
https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html
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белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, белгородская область, чп на крымском мосту, происшествия, здоровье - общество
Москва, Белгородская область, ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Здоровье - Общество
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, будут лечить в Москве
Девочку, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, перевезут на лечение в Москву