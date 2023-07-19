Рейтинг@Mail.ru
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, будут лечить в Москве - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 19.07.2023 (обновлено: 16:52 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/terakt-1885114798.html
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, будут лечить в Москве
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, будут лечить в Москве - РИА Новости, 19.07.2023
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, будут лечить в Москве
Пострадавшую девочку, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, будут перевозить на лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения Белгородской... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:47
2023-07-19T16:52
москва
белгородская область
чп на крымском мосту
происшествия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884715147_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_86615294d07309f300391ac08377af7a.jpg
БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Пострадавшую девочку, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, будут перевозить на лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников."Да будут, ее состояние стабильное, без отрицательной динамики", - ответил министр во время прямого эфира в телеграм-канале, отвечая на вопрос о транспортировке девочки на лечение в Москву.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Власти Белгородской области взяли на себя расходы на похороны, также будут произведены выплаты семье погибших.
https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html
москва
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884715147_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_c46a6806405f77c9bfbf6e8dea08b609.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, белгородская область, чп на крымском мосту, происшествия, здоровье - общество
Москва, Белгородская область, ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Здоровье - Общество
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, будут лечить в Москве

Девочку, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, перевезут на лечение в Москву

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоврежденная часть Крымского моста
Поврежденная часть Крымского моста - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Поврежденная часть Крымского моста
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Пострадавшую девочку, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, будут перевозить на лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
"Да будут, ее состояние стабильное, без отрицательной динамики", - ответил министр во время прямого эфира в телеграм-канале, отвечая на вопрос о транспортировке девочки на лечение в Москву.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Власти Белгородской области взяли на себя расходы на похороны, также будут произведены выплаты семье погибших.
Это преступление бессмысленное — Путин о теракте на Крымском мосту
Уже дал поручения. Путин пригрозил Киеву ответом после теракта в Крыму
17 июля, 20:01
 
МоскваБелгородская областьЧП на Крымском мостуПроисшествияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала