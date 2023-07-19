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Детский омбудсмен проведет проверку после обнаружения тела ребенка в Москве - РИА Новости, 19.07.2023
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23:04 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/telo-1885183018.html
Детский омбудсмен проведет проверку после обнаружения тела ребенка в Москве
Детский омбудсмен проведет проверку после обнаружения тела ребенка в Москве - РИА Новости, 19.07.2023
Детский омбудсмен проведет проверку после обнаружения тела ребенка в Москве
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что не оставит без внимания ситуацию со смертью 11-летнего мальчика. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T23:04
2023-07-19T23:04
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что не оставит без внимания ситуацию со смертью 11-летнего мальчика. Ранее столичная прокуратура сообщила, что тело ребёнка с ножевыми ранениями обнаружено в парковой зоне в районе Каширского шоссе. В среду мать ребенка обратилась с заявлением о розыске ее 11-летнего сына, который во вторник днем ушел гулять и не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". "Конечно, без внимания не оставлю", - сказала Ярославская. Детский омбудсмен также уточнила, что будет разбираться в ситуации и запросила всю необходимую информацию о погибшем ребенке и его семье.
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Детский омбудсмен проведет проверку после обнаружения тела ребенка в Москве

Детский омбудсмен Ярославская проведет проверку после обнаружения тела ребенка в Москве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что не оставит без внимания ситуацию со смертью 11-летнего мальчика.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что тело ребёнка с ножевыми ранениями обнаружено в парковой зоне в районе Каширского шоссе. В среду мать ребенка обратилась с заявлением о розыске ее 11-летнего сына, который во вторник днем ушел гулять и не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"Конечно, без внимания не оставлю", - сказала Ярославская.
Детский омбудсмен также уточнила, что будет разбираться в ситуации и запросила всю необходимую информацию о погибшем ребенке и его семье.
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ПроисшествияМоскваОльга Ярославская
 
 
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