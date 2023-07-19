https://ria.ru/20230719/telo-1885183018.html
Детский омбудсмен проведет проверку после обнаружения тела ребенка в Москве
Детский омбудсмен проведет проверку после обнаружения тела ребенка в Москве - РИА Новости, 19.07.2023
Детский омбудсмен проведет проверку после обнаружения тела ребенка в Москве
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что не оставит без внимания ситуацию со смертью 11-летнего мальчика. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T23:04
2023-07-19T23:04
2023-07-19T23:04
происшествия
москва
ольга ярославская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что не оставит без внимания ситуацию со смертью 11-летнего мальчика. Ранее столичная прокуратура сообщила, что тело ребёнка с ножевыми ранениями обнаружено в парковой зоне в районе Каширского шоссе. В среду мать ребенка обратилась с заявлением о розыске ее 11-летнего сына, который во вторник днем ушел гулять и не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". "Конечно, без внимания не оставлю", - сказала Ярославская. Детский омбудсмен также уточнила, что будет разбираться в ситуации и запросила всю необходимую информацию о погибшем ребенке и его семье.
https://ria.ru/20230710/pogibshie-1883346483.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57e15adc91e559d4e0bd9b615d08a8de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Детский омбудсмен проведет проверку после обнаружения тела ребенка в Москве
Детский омбудсмен Ярославская проведет проверку после обнаружения тела ребенка в Москве
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что не оставит без внимания ситуацию со смертью 11-летнего мальчика.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что тело ребёнка с ножевыми ранениями обнаружено в парковой зоне в районе Каширского шоссе. В среду мать ребенка обратилась с заявлением о розыске ее 11-летнего сына, который во вторник днем ушел гулять и не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"Конечно, без внимания не оставлю", - сказала Ярославская.
Детский омбудсмен также уточнила, что будет разбираться в ситуации и запросила всю необходимую информацию о погибшем ребенке и его семье.
На острове в Волгограде нашли тела двух братьев