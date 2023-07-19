https://ria.ru/20230719/telo-1885183018.html

Детский омбудсмен проведет проверку после обнаружения тела ребенка в Москве

Детский омбудсмен проведет проверку после обнаружения тела ребенка в Москве - РИА Новости, 19.07.2023

Детский омбудсмен проведет проверку после обнаружения тела ребенка в Москве

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что не оставит без внимания ситуацию со смертью 11-летнего мальчика. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T23:04

2023-07-19T23:04

2023-07-19T23:04

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что не оставит без внимания ситуацию со смертью 11-летнего мальчика. Ранее столичная прокуратура сообщила, что тело ребёнка с ножевыми ранениями обнаружено в парковой зоне в районе Каширского шоссе. В среду мать ребенка обратилась с заявлением о розыске ее 11-летнего сына, который во вторник днем ушел гулять и не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". "Конечно, без внимания не оставлю", - сказала Ярославская. Детский омбудсмен также уточнила, что будет разбираться в ситуации и запросила всю необходимую информацию о погибшем ребенке и его семье.

https://ria.ru/20230710/pogibshie-1883346483.html

москва

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происшествия, москва, ольга ярославская