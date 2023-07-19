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В деле телеграм-канала "Кремлевская прачка" появился новый фигурант
В деле телеграм-канала "Кремлевская прачка" появился новый фигурант - РИА Новости, 19.07.2023
В деле телеграм-канала "Кремлевская прачка" появился новый фигурант
Следствие просит арестовать третьего фигуранта дела о вымогательстве, которое СМИ связывают с телеграм-каналом "Кремлевская прачка", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:31
2023-07-19T14:31
2023-07-19T14:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следствие просит арестовать третьего фигуранта дела о вымогательстве, которое СМИ связывают с телеграм-каналом "Кремлевская прачка", сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы."В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Дениса Савинского меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Там уточнили, что фигурант работает переводчиком в ООО "Ветеран".Администратор телеграм-канала Михаил Поляков и его помощник Александр Санин были арестованы 15 июля. Поляков, который занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи", подозревается в вымогательстве у компании "Ланит" - лидера российской отрасли информационных технологий. По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы получил у АО "Ланит" 40 миллионов рублей за непубликацию сведений (так называемый блок на негатив), которые могли причинить существенный вред правам и законным интересам компании и ее руководству.Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет.
https://ria.ru/20230715/polyakov-1884378446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В деле телеграм-канала "Кремлевская прачка" появился новый фигурант
Следствие попросило об аресте третьего фигуранта дела телеграм-канала "Кремлевская прачка"
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следствие просит арестовать третьего фигуранта дела о вымогательстве, которое СМИ связывают с телеграм-каналом "Кремлевская прачка", сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Дениса Савинского меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Там уточнили, что фигурант работает переводчиком в ООО "Ветеран".
Администратор телеграм-канала Михаил Поляков и его помощник Александр Санин были арестованы 15 июля. Поляков, который занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи", подозревается в вымогательстве у компании "Ланит" - лидера российской отрасли информационных технологий. По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы получил у АО "Ланит" 40 миллионов рублей за непубликацию сведений (так называемый блок на негатив), которые могли причинить существенный вред правам и законным интересам компании и ее руководству.
Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет.
Суд рассказал подробности дела против администратора "Кремлевской прачки"