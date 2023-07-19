https://ria.ru/20230719/telegram-1885063190.html

В деле телеграм-канала "Кремлевская прачка" появился новый фигурант

В деле телеграм-канала "Кремлевская прачка" появился новый фигурант - РИА Новости, 19.07.2023

В деле телеграм-канала "Кремлевская прачка" появился новый фигурант

Следствие просит арестовать третьего фигуранта дела о вымогательстве, которое СМИ связывают с телеграм-каналом "Кремлевская прачка", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:31

2023-07-19T14:31

2023-07-19T14:37

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следствие просит арестовать третьего фигуранта дела о вымогательстве, которое СМИ связывают с телеграм-каналом "Кремлевская прачка", сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы."В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Дениса Савинского меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Там уточнили, что фигурант работает переводчиком в ООО "Ветеран".Администратор телеграм-канала Михаил Поляков и его помощник Александр Санин были арестованы 15 июля. Поляков, который занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи", подозревается в вымогательстве у компании "Ланит" - лидера российской отрасли информационных технологий. По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы получил у АО "Ланит" 40 миллионов рублей за непубликацию сведений (так называемый блок на негатив), которые могли причинить существенный вред правам и законным интересам компании и ее руководству.Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет.

https://ria.ru/20230715/polyakov-1884378446.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва