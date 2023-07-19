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Уральские артиллеристы уничтожили скопление техники на Донецком направлении
Уральские артиллеристы уничтожили скопление техники на Донецком направлении - РИА Новости, 19.07.2023
Уральские артиллеристы уничтожили скопление техники на Донецком направлении
Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск вместе с разведчиками-наводчиками отдельного разведывательного батальона (ОРБ) "Спарта" уничтожили... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:40
2023-07-19T20:40
2023-07-19T21:05
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск вместе с разведчиками-наводчиками отдельного разведывательного батальона (ОРБ) "Спарта" уничтожили скопление техники на донецком направлении. "Противник на открытой местности вынужден прятать технику или в лесополосе вдоль дороги или в каких-нибудь постройках. Как раз такой ангар, куда заехало несколько грузовиков, обнаружили разведчики ОРБ "Спарта". А дальше как обычно: определили, сможем ли мы достать их на такой дальности, доложили о готовности и приступили к огневому поражению цели", - рассказал РИА Новости боец гаубично-артиллерийского дивизиона. По его словам, удар по скоплению техники противника наносился снарядами калибра 122 миллиметра из гаубицы Д-30. После нескольких пристрелочных выстрелов ангар с техникой ВСУ был уничтожен.
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Кадры уничтожения скопления техники ВСУ на донецком направлении
Кадры уничтожения скопления техники ВСУ на донецком направлении
2023-07-19T20:40
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, уральский, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Уральский, Безопасность
Уральские артиллеристы уничтожили скопление техники на Донецком направлении
Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили скопление техники на Донецком направлении