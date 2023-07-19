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Уральские артиллеристы уничтожили скопление техники на Донецком направлении

Уральские артиллеристы уничтожили скопление техники на Донецком направлении - РИА Новости, 19.07.2023

Уральские артиллеристы уничтожили скопление техники на Донецком направлении

Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск вместе с разведчиками-наводчиками отдельного разведывательного батальона (ОРБ) "Спарта" уничтожили... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T20:40

2023-07-19T20:40

2023-07-19T21:05

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск вместе с разведчиками-наводчиками отдельного разведывательного батальона (ОРБ) "Спарта" уничтожили скопление техники на донецком направлении. "Противник на открытой местности вынужден прятать технику или в лесополосе вдоль дороги или в каких-нибудь постройках. Как раз такой ангар, куда заехало несколько грузовиков, обнаружили разведчики ОРБ "Спарта". А дальше как обычно: определили, сможем ли мы достать их на такой дальности, доложили о готовности и приступили к огневому поражению цели", - рассказал РИА Новости боец гаубично-артиллерийского дивизиона. По его словам, удар по скоплению техники противника наносился снарядами калибра 122 миллиметра из гаубицы Д-30. После нескольких пристрелочных выстрелов ангар с техникой ВСУ был уничтожен.

https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html

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Кадры уничтожения скопления техники ВСУ на донецком направлении Кадры уничтожения скопления техники ВСУ на донецком направлении 2023-07-19T20:40 true PT0M42S

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вооруженные силы украины, уральский, безопасность