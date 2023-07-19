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Росгвардия получила право иметь на вооружении тяжелую технику - РИА Новости, 19.07.2023
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16:10 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/tekhnika-1885096030.html
Росгвардия получила право иметь на вооружении тяжелую технику
Росгвардия получила право иметь на вооружении тяжелую технику - РИА Новости, 19.07.2023
Росгвардия получила право иметь на вооружении тяжелую технику
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении и в целом закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении военную технику. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:10
2023-07-19T16:10
андрей картаполов
василий пискарев
александр хинштейн
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении и в целом закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении военную технику. Изменения вносятся в закон "О войсках национальной гвардии", авторами инициативы выступили главы комитетов ГД по обороне, безопасности и информполитике Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн. Инициатива заменяет в тексте закона термин "оружие" (к этому понятию относятся устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов) на термин "вооружение" (совокупность оружия и технических средств его применения), говорится в тексте пояснительной записки. Также там отмечается, что термин "боевая техника" (основная часть военной техники, предназначенная для ведения боя) поменяют на термин "военная техника" (которое подразумевает различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности - боевую технику, технические средства управления войсками, технические средства боевого, технического и тылового обеспечения и т.д.).
https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880789096.html
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андрей картаполов, василий пискарев, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Андрей Картаполов, Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия получила право иметь на вооружении тяжелую технику

Госдума приняла закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую технику

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении и в целом закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении военную технику.
Изменения вносятся в закон "О войсках национальной гвардии", авторами инициативы выступили главы комитетов ГД по обороне, безопасности и информполитике Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн.
Инициатива заменяет в тексте закона термин "оружие" (к этому понятию относятся устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов) на термин "вооружение" (совокупность оружия и технических средств его применения), говорится в тексте пояснительной записки.
Также там отмечается, что термин "боевая техника" (основная часть военной техники, предназначенная для ведения боя) поменяют на термин "военная техника" (которое подразумевает различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности - боевую технику, технические средства управления войсками, технические средства боевого, технического и тылового обеспечения и т.д.).
Сотрудник Росгвардии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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Андрей КартаполовВасилий ПискаревАлександр ХинштейнГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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