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Неприятный сюрприз. В США рассказали, что Россия использовала против ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 19.07.2023 (обновлено: 15:04 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/tank-1885060044.html
Неприятный сюрприз. В США рассказали, что Россия использовала против ВСУ
Неприятный сюрприз. В США рассказали, что Россия использовала против ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023
Неприятный сюрприз. В США рассказали, что Россия использовала против ВСУ
Танк Т-90М "Прорыв" стал неприятным сюрпризом для украинских военных, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:21
2023-07-19T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
т-90м
украина
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Танк Т-90М "Прорыв" стал неприятным сюрпризом для украинских военных, пишет Military Watch Magazine. &quot;К наиболее выдающимся особенностям боевой машины относятся прочная базовая броня, широкое использование динамической противокумулятивной защиты &quot;Реликт&quot;, передовые средства управления огнем, тепловизионные прицелы &lt;…&gt; и цифровой дисплей для командира&quot;, — отмечается в статье.Эти характеристики переводят Т-90М в другую лигу по сравнению с остальной российской бронетехникой. Многие специалисты считают, что этот танк уверенно превосходит конкурентов западного производства, говорится в публикации.Кроме того, его небольшие по сравнению с иностранными аналогами габариты представляют проблему для артиллерии противника, а также позволяют экипажам ездить по дорогам и мостам, построенным для гражданской техники, резюмировалось в материале.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, т-90м, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Т-90М, Украина
Неприятный сюрприз. В США рассказали, что Россия использовала против ВСУ

Military Watch Magazine: российский танк Т-90М "Прорыв" стал неприятным сюрпризом для ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Танк Т-90М "Прорыв" стал неприятным сюрпризом для украинских военных, пишет Military Watch Magazine.
«

"К наиболее выдающимся особенностям боевой машины относятся прочная базовая броня, широкое использование динамической противокумулятивной защиты "Реликт", передовые средства управления огнем, тепловизионные прицелы <…> и цифровой дисплей для командира", — отмечается в статье.

Эти характеристики переводят Т-90М в другую лигу по сравнению с остальной российской бронетехникой. Многие специалисты считают, что этот танк уверенно превосходит конкурентов западного производства, говорится в публикации.
Кроме того, его небольшие по сравнению с иностранными аналогами габариты представляют проблему для артиллерии противника, а также позволяют экипажам ездить по дорогам и мостам, построенным для гражданской техники, резюмировалось в материале.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияТ-90МУкраина
 
 
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