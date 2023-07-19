https://ria.ru/20230719/tank-1885060044.html

Неприятный сюрприз. В США рассказали, что Россия использовала против ВСУ

Неприятный сюрприз. В США рассказали, что Россия использовала против ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023

Неприятный сюрприз. В США рассказали, что Россия использовала против ВСУ

Танк Т-90М "Прорыв" стал неприятным сюрпризом для украинских военных, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:21

2023-07-19T14:21

2023-07-19T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

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т-90м

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Танк Т-90М "Прорыв" стал неприятным сюрпризом для украинских военных, пишет Military Watch Magazine. "К наиболее выдающимся особенностям боевой машины относятся прочная базовая броня, широкое использование динамической противокумулятивной защиты "Реликт", передовые средства управления огнем, тепловизионные прицелы <…> и цифровой дисплей для командира", — отмечается в статье.Эти характеристики переводят Т-90М в другую лигу по сравнению с остальной российской бронетехникой. Многие специалисты считают, что этот танк уверенно превосходит конкурентов западного производства, говорится в публикации.Кроме того, его небольшие по сравнению с иностранными аналогами габариты представляют проблему для артиллерии противника, а также позволяют экипажам ездить по дорогам и мостам, построенным для гражданской техники, резюмировалось в материале.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885005162.html

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в мире, владимир путин, россия, т-90м, украина