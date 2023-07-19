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Неприятный сюрприз. В США рассказали, что Россия использовала против ВСУ
Неприятный сюрприз. В США рассказали, что Россия использовала против ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023
Неприятный сюрприз. В США рассказали, что Россия использовала против ВСУ
Танк Т-90М "Прорыв" стал неприятным сюрпризом для украинских военных, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:21
2023-07-19T14:21
2023-07-19T15:04
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Танк Т-90М "Прорыв" стал неприятным сюрпризом для украинских военных, пишет Military Watch Magazine. "К наиболее выдающимся особенностям боевой машины относятся прочная базовая броня, широкое использование динамической противокумулятивной защиты "Реликт", передовые средства управления огнем, тепловизионные прицелы <…> и цифровой дисплей для командира", — отмечается в статье.Эти характеристики переводят Т-90М в другую лигу по сравнению с остальной российской бронетехникой. Многие специалисты считают, что этот танк уверенно превосходит конкурентов западного производства, говорится в публикации.Кроме того, его небольшие по сравнению с иностранными аналогами габариты представляют проблему для артиллерии противника, а также позволяют экипажам ездить по дорогам и мостам, построенным для гражданской техники, резюмировалось в материале.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885005162.html
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в мире, владимир путин, россия, т-90м, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Т-90М, Украина
Неприятный сюрприз. В США рассказали, что Россия использовала против ВСУ
Military Watch Magazine: российский танк Т-90М "Прорыв" стал неприятным сюрпризом для ВСУ