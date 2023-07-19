https://ria.ru/20230719/svo-1885093098.html

Путин заявил, что именами участников СВО будут называть улицы и парки

Путин заявил, что именами участников СВО будут называть улицы и парки - РИА Новости, 19.07.2023

Путин заявил, что именами участников СВО будут называть улицы и парки

Президент России Владимир Путин уверен, что именами участников спецоперации будут называть улицы, города и парки. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:07

2023-07-19T16:07

2023-07-19T16:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что именами участников спецоперации будут называть улицы, города и парки. "Уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев", - сказал он на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", комментируя выступление победителя второго сезона конкурса управленцев "Лидеры России" Ильи Штокмана, который пошел добровольцем для участия в специальной военной операции. Путин поинтересовался, не имеет ли отношение к его фамилии крупнейшее газовое месторождение на севере страны. "Не вашим именем названо?" - спросил Путин с улыбкой.

https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877677534.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр