https://ria.ru/20230719/svo-1885093098.html
Путин заявил, что именами участников СВО будут называть улицы и парки
Путин заявил, что именами участников СВО будут называть улицы и парки - РИА Новости, 19.07.2023
Путин заявил, что именами участников СВО будут называть улицы и парки
Президент России Владимир Путин уверен, что именами участников спецоперации будут называть улицы, города и парки. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:07
2023-07-19T16:07
2023-07-19T16:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что именами участников спецоперации будут называть улицы, города и парки. "Уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев", - сказал он на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", комментируя выступление победителя второго сезона конкурса управленцев "Лидеры России" Ильи Штокмана, который пошел добровольцем для участия в специальной военной операции. Путин поинтересовался, не имеет ли отношение к его фамилии крупнейшее газовое месторождение на севере страны. "Не вашим именем названо?" - спросил Путин с улыбкой.
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877677534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что именами участников СВО будут называть улицы и парки
Путин выразил уверенность, что города, улицы и школы будут получать имена героев СВО
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что именами участников спецоперации будут называть улицы, города и парки.
"Уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев", - сказал он на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", комментируя выступление победителя второго сезона конкурса управленцев "Лидеры России" Ильи Штокмана, который пошел добровольцем для участия в специальной военной операции.
Путин поинтересовался, не имеет ли отношение к его фамилии крупнейшее газовое месторождение на севере страны. "Не вашим именем названо?" - спросил Путин с улыбкой.
Путин назвал участников спецоперации героями