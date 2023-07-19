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Путин заявил, что именами участников СВО будут называть улицы и парки - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/svo-1885093098.html
Путин заявил, что именами участников СВО будут называть улицы и парки
Путин заявил, что именами участников СВО будут называть улицы и парки - РИА Новости, 19.07.2023
Путин заявил, что именами участников СВО будут называть улицы и парки
Президент России Владимир Путин уверен, что именами участников спецоперации будут называть улицы, города и парки. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:07
2023-07-19T16:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что именами участников спецоперации будут называть улицы, города и парки. "Уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев", - сказал он на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", комментируя выступление победителя второго сезона конкурса управленцев "Лидеры России" Ильи Штокмана, который пошел добровольцем для участия в специальной военной операции. Путин поинтересовался, не имеет ли отношение к его фамилии крупнейшее газовое месторождение на севере страны. "Не вашим именем названо?" - спросил Путин с улыбкой.
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877677534.html
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безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что именами участников СВО будут называть улицы и парки

Путин выразил уверенность, что города, улицы и школы будут получать имена героев СВО

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что именами участников спецоперации будут называть улицы, города и парки.
"Уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев", - сказал он на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", комментируя выступление победителя второго сезона конкурса управленцев "Лидеры России" Ильи Штокмана, который пошел добровольцем для участия в специальной военной операции.
Путин поинтересовался, не имеет ли отношение к его фамилии крупнейшее газовое месторождение на севере страны. "Не вашим именем названо?" - спросил Путин с улыбкой.
Вручение наград участникам спецоперации в госпитале - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Путин назвал участников спецоперации героями
12 июня, 19:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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