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АГПУ в Бердянске продолжает прием студентов - РИА Новости, 19.07.2023
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Год педагога и наставника
 
10:29 19.07.2023 (обновлено: 12:01 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/student-1885000302.html
АГПУ в Бердянске продолжает прием студентов
АГПУ в Бердянске продолжает прием студентов - РИА Новости, 19.07.2023
АГПУ в Бердянске продолжает прием студентов
Продолжается приемная кампания в Азовский государственный педагогический университет (АГПУ), расположенный в городе Бердянске Запорожской области на берегу... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:29
2023-07-19T12:01
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Продолжается приемная кампания в Азовский государственный педагогический университет (АГПУ), расположенный в городе Бердянске Запорожской области на берегу Азовского моря. Вуз предлагает абитуриентам выбрать один из трех факультетов и 80 направлений подготовки, сообщает Министерство просвещения. Для поступления не требуются результаты Единого государственного экзамена, достаточно пройти собеседование и внутренние испытания. Для студентов предусмотрена дистанционная форма обучения.В 2023 году АГПУ ведет набор на ряд востребованных направлений. Абитуриенты могут подать заявление до 20 июля 2023 года на специальность "Педагогическое образование" и выбрать один из предложенных профилей: русский язык, медиаобразование, обществознание и право, информатика и информационные технологии в образовании, физическая культура, начальное образование, а также дополнительное образование в области дизайна и компьютерной графики. Дополнительный прием в вуз будет проводиться до 20 августа.На факультете педагогики и психологии работает учебная психолого-консультативная лаборатория, где студенты с первого курса могут попробовать себя в роли волонтеров. Для организации образовательного процесса в университете работает логопедический и лингафонные кабинеты, кабинет синхронного перевода, теле- и радиостудия, развита сеть научных кружков.АГПУ совместно с Международным детским центром "Артек" реализует повышение квалификации и компетенций молодых преподавателей и студентов.Факультеты вуза занимают 11 учебных корпусов, три из которых – памятники архитектуры. Кроме того, на территории вуза располагаются сосново-лиственный парк и ботанический сад. Иногородним студентам на время получения образования предоставляется общежитие.Перед прохождением внутренних вступительных испытаний абитуриенты могут пройти подготовительные курсы АГПУ. По результатам итоговых испытаний подготовительных курсов выпускники получают сертификат, который дает преимущество при зачислении в университет.
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РИА Новости
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5
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5
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сн_образование, общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Социальный навигатор

АГПУ в Бердянске продолжает прием студентов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории во время занятий
Студенты в аудитории во время занятий - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Продолжается приемная кампания в Азовский государственный педагогический университет (АГПУ), расположенный в городе Бердянске Запорожской области на берегу Азовского моря. Вуз предлагает абитуриентам выбрать один из трех факультетов и 80 направлений подготовки, сообщает Министерство просвещения. Для поступления не требуются результаты Единого государственного экзамена, достаточно пройти собеседование и внутренние испытания. Для студентов предусмотрена дистанционная форма обучения.
В 2023 году АГПУ ведет набор на ряд востребованных направлений. Абитуриенты могут подать заявление до 20 июля 2023 года на специальность "Педагогическое образование" и выбрать один из предложенных профилей: русский язык, медиаобразование, обществознание и право, информатика и информационные технологии в образовании, физическая культура, начальное образование, а также дополнительное образование в области дизайна и компьютерной графики. Дополнительный прием в вуз будет проводиться до 20 августа.
На факультете педагогики и психологии работает учебная психолого-консультативная лаборатория, где студенты с первого курса могут попробовать себя в роли волонтеров. Для организации образовательного процесса в университете работает логопедический и лингафонные кабинеты, кабинет синхронного перевода, теле- и радиостудия, развита сеть научных кружков.
АГПУ совместно с Международным детским центром "Артек" реализует повышение квалификации и компетенций молодых преподавателей и студентов.
Факультеты вуза занимают 11 учебных корпусов, три из которых – памятники архитектуры. Кроме того, на территории вуза располагаются сосново-лиственный парк и ботанический сад. Иногородним студентам на время получения образования предоставляется общежитие.
Перед прохождением внутренних вступительных испытаний абитуриенты могут пройти подготовительные курсы АГПУ. По результатам итоговых испытаний подготовительных курсов выпускники получают сертификат, который дает преимущество при зачислении в университет.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеОбществоСоциальный навигатор
 
 
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