https://ria.ru/20230719/strategii-1885175592.html

Шадаев предложил включить ИИ-проекты в стратегии трансформации госкомпаний

Шадаев предложил включить ИИ-проекты в стратегии трансформации госкомпаний - РИА Новости, 19.07.2023

Шадаев предложил включить ИИ-проекты в стратегии трансформации госкомпаний

Минцифры РФ предлагает включить проекты по искусственному интеллекту в состав стратегий по цифровой трансформации госкомпаний для ускорения его внедрения,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T21:50

2023-07-19T21:50

2023-07-19T21:50

экономика

россия

максут шадаев

сбербанк россии

технологии

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает включить проекты по искусственному интеллекту в состав стратегий по цифровой трансформации госкомпаний для ускорения его внедрения, заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе совещания президента с членами правительства. "У нас есть компании, такие как Сбербанк, которые локомотивы движения в сторону ИИ. Мы знаем, что госкомпании иногда у нас тяжело раскачиваются. Мы помним, как это было на программах перехода на отечественные программные продукты. И естественно у нас есть компании, которые буксуют. У нас есть хорошо отлаженный механизм. Который мы запустили для контроля перехода на российские IT-решения. Это стратегии цифровой трансформации. Мы предлагаем сейчас проекты по ИИ включить в состав этих стратегий по цифровой трансформации", - сказал Шадаев. Они очень хорошо администрируются. Там жесткие показатели, мониторинг. "И у нас там даже в директивах лишение премий в случае, если цели не достигаются. Поэтому нам кажется, что это даст необходимое ускорение", - добавил Шадаев.

https://ria.ru/20230719/finansirovanie-1885170917.html

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экономика, россия, максут шадаев, сбербанк россии, технологии