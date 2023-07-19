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На Кубани помогли открыть 135 инновационных стартапов - РИА Новости, 19.07.2023
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Краснодарский край
 
00:36 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/startapy-1884965303.html
На Кубани помогли открыть 135 инновационных стартапов
На Кубани помогли открыть 135 инновационных стартапов - РИА Новости, 19.07.2023
На Кубани помогли открыть 135 инновационных стартапов
Семь хакатонов помогли открыть 135 инновационных стартапов на Кубани, работа проходит по краевой программе в рамках национального проекта "Малое и среднее... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T00:36
2023-07-19T00:36
краснодарский край
экономика
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Семь хакатонов помогли открыть 135 инновационных стартапов на Кубани, работа проходит по краевой программе в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Это предпоследний хакатон второго сезона проекта "Воронка инновационных стартапов". И уже сейчас можно сказать, насколько этот сезон был сильнее в плане разработок участников и запусков стартапов в регионе. Их количество увеличилось вдвое - за второй сезон мы помогли открыть 135 стартапов", - передаёт пресс-служба краевой администрации слова заместителя исполнительного директора Фонда развития инноваций региона Юлианны Шашковой. Отмечается, что в финал краевого хакатона прошло девять команд. Участники решали кейс от РЖД. С проблемой прогнозирования цен и спроса на билеты лучше всех справились краснодарские разработчики. Они презентовали интеллектуальную систему, которая реагирует на локальные события и обстоятельства. Программа способна изменять стоимость билетов в зависимости от количества выкупленных, а также интегрироваться с авиа-сервисами. "Хакатон нужен для того, чтобы разработать более серьезную мощную технологию. Здесь зарождаются совершенно новые идеи. И мы готовы взять и развить проект даже на самом начальном этапе. Победители пройдут акселерационную работу с нашей командой экспертов, стажировку в филиале "Сириус". И главное, что мы можем предложить – внедрение продукта одной из команд", - отметил начальник центра инновационного развития Северо-Кавказской железной дороги Дмитрий Концевой. Уточняется, что в первом сезоне проекта презентации своих стартапов защитили 106 участников. Многие из них смогли получить грант или найти инвесторов для реализации идей. Во втором сезоне уже провели семь хакатонов, впереди еще финальный. По данным властей, проект "Воронка инновационных стартапов" реализует Фонд развития инноваций Краснодарского края при поддержке регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Работу проводят в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", ранее инициированное президентом РФ.
https://ria.ru/20230718/selkhoztekhnika-1884905767.html
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экономика, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Россия
На Кубани помогли открыть 135 инновационных стартапов

На Кубани в рамках нацпроекта помогли открыть 135 инновационных стартапов

© Depositphotos.com / Dmitriy ShironosovМолодые люди во время диалога
Молодые люди во время диалога - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Depositphotos.com / Dmitriy Shironosov
Молодые люди во время диалога. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Семь хакатонов помогли открыть 135 инновационных стартапов на Кубани, работа проходит по краевой программе в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
«
"Это предпоследний хакатон второго сезона проекта "Воронка инновационных стартапов". И уже сейчас можно сказать, насколько этот сезон был сильнее в плане разработок участников и запусков стартапов в регионе. Их количество увеличилось вдвое - за второй сезон мы помогли открыть 135 стартапов", - передаёт пресс-служба краевой администрации слова заместителя исполнительного директора Фонда развития инноваций региона Юлианны Шашковой.
Отмечается, что в финал краевого хакатона прошло девять команд. Участники решали кейс от РЖД. С проблемой прогнозирования цен и спроса на билеты лучше всех справились краснодарские разработчики. Они презентовали интеллектуальную систему, которая реагирует на локальные события и обстоятельства. Программа способна изменять стоимость билетов в зависимости от количества выкупленных, а также интегрироваться с авиа-сервисами.
"Хакатон нужен для того, чтобы разработать более серьезную мощную технологию. Здесь зарождаются совершенно новые идеи. И мы готовы взять и развить проект даже на самом начальном этапе. Победители пройдут акселерационную работу с нашей командой экспертов, стажировку в филиале "Сириус". И главное, что мы можем предложить – внедрение продукта одной из команд", - отметил начальник центра инновационного развития Северо-Кавказской железной дороги Дмитрий Концевой.
Уточняется, что в первом сезоне проекта презентации своих стартапов защитили 106 участников. Многие из них смогли получить грант или найти инвесторов для реализации идей. Во втором сезоне уже провели семь хакатонов, впереди еще финальный.
По данным властей, проект "Воронка инновационных стартапов" реализует Фонд развития инноваций Краснодарского края при поддержке регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Работу проводят в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", ранее инициированное президентом РФ.
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Вчера, 16:55
 
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