https://ria.ru/20230719/ssha-1885061770.html

Умрут за полтора дня. Байдена предостерегли от опасного шага на Украине

Умрут за полтора дня. Байдена предостерегли от опасного шага на Украине - РИА Новости, 19.07.2023

Умрут за полтора дня. Байдена предостерегли от опасного шага на Украине

Американский военный контингент не смог бы проводить успешные операции на украинском театре военных действий, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:25

2023-07-19T14:25

2023-07-19T15:00

в мире

украина

европа

скотт риттер

нато

вооруженные силы украины

евросоюз

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский военный контингент не смог бы проводить успешные операции на украинском театре военных действий, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Три тысячи военных — это ни о чем. Их бы уничтожили за полтора дня", — прокомментировал Риттер возможность использовать резервные силы для помощи ВСУ.Это решение главы Белого дома вряд ли связано с намерением ввести войска на Украину. Кроме того, мобилизованные американские военные не смогут проводить успешные операции на территории бывшей советской республики, поскольку они обучены для выполнения других задач, отметил экс-разведчик.Таким образом Байден, вероятно, хотел послать сигнал ЕС о готовности обеспечивать их безопасность, чтобы "европейские лидеры могли спать спокойно", резюмировал офицер.

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885005162.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины, евросоюз