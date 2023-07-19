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Умрут за полтора дня. Байдена предостерегли от опасного шага на Украине
Умрут за полтора дня. Байдена предостерегли от опасного шага на Украине - РИА Новости, 19.07.2023
Умрут за полтора дня. Байдена предостерегли от опасного шага на Украине
Американский военный контингент не смог бы проводить успешные операции на украинском театре военных действий, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:25
2023-07-19T14:25
2023-07-19T15:00
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скотт риттер
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский военный контингент не смог бы проводить успешные операции на украинском театре военных действий, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Три тысячи военных — это ни о чем. Их бы уничтожили за полтора дня", — прокомментировал Риттер возможность использовать резервные силы для помощи ВСУ.Это решение главы Белого дома вряд ли связано с намерением ввести войска на Украину. Кроме того, мобилизованные американские военные не смогут проводить успешные операции на территории бывшей советской республики, поскольку они обучены для выполнения других задач, отметил экс-разведчик.Таким образом Байден, вероятно, хотел послать сигнал ЕС о готовности обеспечивать их безопасность, чтобы "европейские лидеры могли спать спокойно", резюмировал офицер.
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в мире, украина, европа, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
Умрут за полтора дня. Байдена предостерегли от опасного шага на Украине
Экс-разведчик Риттер: ВС США не смогут воевать на Украине из-за отсутствия подготовки