https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1885178440.html
Спецоперация, 19 июля: предупреждение Минобороны о судах в Черном море
Спецоперация, 19 июля: предупреждение Минобороны о судах в Черном море - РИА Новости, 19.07.2023
Спецоперация, 19 июля: предупреждение Минобороны о судах в Черном море
Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T22:36
2023-07-19T22:36
2023-07-19T22:36
специальная военная операция на украине
россия
черное море
владимир сальдо
украина
кирилл буданов
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве заявили, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в конфликт.Удары по объектам в ОдессеРоссийские военные в ночь со вторника на среду нанесли удары крылатыми ракетами по объектам противника в районе Одессы, также уничтожена украинская дрейфующая мина в Черном море в 180 км северо-восточнее пролива Босфор, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму является результатом операции главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских войск, сообщило украинское издание "Страна". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе, ситуация находится под контролем. Зерновая сделка и преступления ВСУНевыполнение российских условий в рамках зерновой сделки — это наглость и бесцеремонность, заявил президент Владимир Путин. Россия рассмотрит возможность вернуться к сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней. По словам российского лидера, одно из базовых условий возвращения России к зерновой сделке - это возврат к ее гуманитарной сути. Россия направила 23 ноты в секретариат ОЗХО об использовании Киевом токсичных веществ как химоружия, но там пока не видят необходимости направлять на Украину специалистов, сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
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россия, черное море, владимир сальдо, украина, кирилл буданов, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, су-25, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Владимир Сальдо, Украина, Кирилл Буданов, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, Организация по запрещению химического оружия, Воздушно-космические силы России, Ми-8 АМТШ, Су-25, В мире
Спецоперация, 19 июля: предупреждение Минобороны о судах в Черном море
Минобороны: суда, следующие в украинские порты, будут оценивать как потенциально военные