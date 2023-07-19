https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1885178440.html

Спецоперация, 19 июля: предупреждение Минобороны о судах в Черном море

Спецоперация, 19 июля: предупреждение Минобороны о судах в Черном море - РИА Новости, 19.07.2023

Спецоперация, 19 июля: предупреждение Минобороны о судах в Черном море

Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T22:36

2023-07-19T22:36

2023-07-19T22:36

специальная военная операция на украине

россия

черное море

владимир сальдо

украина

кирилл буданов

сергей аксенов (политик)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872708074_0:452:2689:1964_1920x0_80_0_0_fd74b4c709951fe62b924d3638f8e013.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве заявили, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в конфликт.Удары по объектам в ОдессеРоссийские военные в ночь со вторника на среду нанесли удары крылатыми ракетами по объектам противника в районе Одессы, также уничтожена украинская дрейфующая мина в Черном море в 180 км северо-восточнее пролива Босфор, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму является результатом операции главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских войск, сообщило украинское издание "Страна". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе, ситуация находится под контролем. Зерновая сделка и преступления ВСУНевыполнение российских условий в рамках зерновой сделки — это наглость и бесцеремонность, заявил президент Владимир Путин. Россия рассмотрит возможность вернуться к сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней. По словам российского лидера, одно из базовых условий возвращения России к зерновой сделке - это возврат к ее гуманитарной сути. Россия направила 23 ноты в секретариат ОЗХО об использовании Киевом токсичных веществ как химоружия, но там пока не видят необходимости направлять на Украину специалистов, сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

https://ria.ru/20230719/dolgi-1884946970.html

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

россия

черное море

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, черное море, владимир сальдо, украина, кирилл буданов, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, су-25, в мире