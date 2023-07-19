https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1885177369.html

Рогов сообщил об авиаударах по скоплению ВСУ на Ореховском направлении

Рогов сообщил об авиаударах по скоплению ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 19.07.2023

Рогов сообщил об авиаударах по скоплению ВСУ на Ореховском направлении

По скоплению штурмовых отрядов, а также бронетехники украинских войск на Ореховском направлении Запорожского фронта нанесены авиаудары, противнику не дают... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T22:07

2023-07-19T22:07

2023-07-19T22:07

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866182059_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_2e6a82356c02a2de9536e70c8f2e34fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. По скоплению штурмовых отрядов, а также бронетехники украинских войск на Ореховском направлении Запорожского фронта нанесены авиаудары, противнику не дают возможности усилить наступление на участке в районе Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наша авиация наносит мощные авиаудары по скоплению штурмовых отрядов боевиков ВСУ и техники, ослабляя их наступательные возможности на участке в районе Работино", - сказал Рогов. По его словам, противнику не дают приблизиться к первой линии обороны, накрывая его встречным шквальным огнем. Ранее Рогов сообщил, что украинские войска начали новую наступательную операцию на ореховском направлении Запорожского фронта с использованием западной бронетехники, российские подразделения отражают атаки.

https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины