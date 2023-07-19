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Рогов сообщил об авиаударах по скоплению ВСУ на Ореховском направлении
Рогов сообщил об авиаударах по скоплению ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 19.07.2023
Рогов сообщил об авиаударах по скоплению ВСУ на Ореховском направлении
По скоплению штурмовых отрядов, а также бронетехники украинских войск на Ореховском направлении Запорожского фронта нанесены авиаудары, противнику не дают... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T22:07
2023-07-19T22:07
2023-07-19T22:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. По скоплению штурмовых отрядов, а также бронетехники украинских войск на Ореховском направлении Запорожского фронта нанесены авиаудары, противнику не дают возможности усилить наступление на участке в районе Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наша авиация наносит мощные авиаудары по скоплению штурмовых отрядов боевиков ВСУ и техники, ослабляя их наступательные возможности на участке в районе Работино", - сказал Рогов. По его словам, противнику не дают приблизиться к первой линии обороны, накрывая его встречным шквальным огнем. Ранее Рогов сообщил, что украинские войска начали новую наступательную операцию на ореховском направлении Запорожского фронта с использованием западной бронетехники, российские подразделения отражают атаки.
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в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об авиаударах по скоплению ВСУ на Ореховском направлении
Рогов: российские войска нанесли авиаудары по скоплению ВСУ на Ореховском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. По скоплению штурмовых отрядов, а также бронетехники украинских войск на Ореховском направлении Запорожского фронта нанесены авиаудары, противнику не дают возможности усилить наступление на участке в районе Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Наша авиация наносит мощные авиаудары по скоплению штурмовых отрядов боевиков ВСУ
и техники, ослабляя их наступательные возможности на участке в районе Работино", - сказал Рогов.
По его словам, противнику не дают приблизиться к первой линии обороны, накрывая его встречным шквальным огнем.
Ранее Рогов сообщил, что украинские войска начали новую наступательную операцию на ореховском направлении Запорожского фронта с использованием западной бронетехники, российские подразделения отражают атаки.
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