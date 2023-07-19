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Российские войска отразили 25 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 19.07.2023 (обновлено: 15:05 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1885058176.html
Российские войска отразили 25 атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили 25 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 19.07.2023
Российские войска отразили 25 атак ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила 25 атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла более 340 военнослужащих и 15 единиц... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:13
2023-07-19T15:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила 25 атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла более 340 военнослужащих и 15 единиц техники, включая одну немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000 и две польские гаубицы Krab, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении в результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 25 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Северное и северо-западнее Клещеевки Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Северска, Часова Яра, Торецка и Красногоровки в ДНР, а в районе Авдеевки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ."В течение суток уничтожены более 340 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - уточнили в ведомстве.
россия
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина
Российские войска отразили 25 атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские войска отразили 25 атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России возле зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий ВС России возле зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России возле зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила 25 атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла более 340 военнослужащих и 15 единиц техники, включая одну немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000 и две польские гаубицы Krab, сообщили в среду в Минобороны России.
"На донецком направлении в результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 25 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Северное и северо-западнее Клещеевки Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Северска, Часова Яра, Торецка и Красногоровки в ДНР, а в районе Авдеевки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
"В течение суток уничтожены более 340 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - уточнили в ведомстве.
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