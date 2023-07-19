https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1884974267.html

ВСУ не смогли вернуть позиции у Серебрянского лесничества

ВСУ не смогли вернуть позиции у Серебрянского лесничества - РИА Новости, 19.07.2023

ВСУ не смогли вернуть позиции у Серебрянского лесничества

Украинские военные предприняли провальную попытку вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества и понесли потери в живой силе, сообщил РИА... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T05:03

2023-07-19T05:03

2023-07-19T05:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинские военные предприняли провальную попытку вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества и понесли потери в живой силе, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."В районе Серебрянского лесничества огнем артиллерии и армейской авиации сорваны две попытки вернуть утраченные позиции 67-й механизированной бригады ВСУ", — сказал Савчук.Он уточнил, что в результате огневого поражения российские военнослужащие уничтожили украинскую БМП и нанесли противнику значительные потери в живой силе.На Сватовском и Краснолиманском направлениях артиллерийские подразделения группировки уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab и американскую буксируемую гаубицу М777, добавил Савчук. Также российские военные поразили два пикапа и одну БМП.Кроме того, тяжелая огнеметная система "Солнцепек" ударила по опорному пункту противника, а авиация нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по объектам украинских войск, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230719/lantset-1884974120.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность