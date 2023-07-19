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Офис Зеленского: суда не будут заходить в порты Украины после отмены сделки - РИА Новости, 19.07.2023
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23:37 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/sdelka-1885184802.html
Офис Зеленского: суда не будут заходить в порты Украины после отмены сделки
Офис Зеленского: суда не будут заходить в порты Украины после отмены сделки - РИА Новости, 19.07.2023
Офис Зеленского: суда не будут заходить в порты Украины после отмены сделки
Ни одна страна не решится отправить свои корабли в порты Украины после прекращения зерновой сделки, считает советник руководителя офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T23:37
2023-07-19T23:37
экономика
россия
украина
турция
владимир путин
михаил подоляк
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Ни одна страна не решится отправить свои корабли в порты Украины после прекращения зерновой сделки, считает советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. "Ни одна страна не решится отправлять свои корабли (в украинские порты после прекращения зерновой сделки)", - приводит слова Подоляка издание РБК – Украина. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг сообщало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".
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экономика, россия, украина, турция, владимир путин, михаил подоляк, владимир зеленский, рбк (медиагруппа), оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, РБК (медиагруппа), ООН, Зерновая сделка
Офис Зеленского: суда не будут заходить в порты Украины после отмены сделки

Подоляк: суда не решатся заходить в порты Украины после завершения зерновой сделки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории одесского порта
Зернохранилище на территории одесского порта - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории одесского порта. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Ни одна страна не решится отправить свои корабли в порты Украины после прекращения зерновой сделки, считает советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Ни одна страна не решится отправлять свои корабли (в украинские порты после прекращения зерновой сделки)", - приводит слова Подоляка издание РБК – Украина.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
Проверка судна Норд Винд под флагом Барбадоса, которое следует с Украины с грузом зерна, в порту Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка
18 июля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийРБК (медиагруппа)ООНЗерновая сделка
 
 
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