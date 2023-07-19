https://ria.ru/20230719/sdelka-1885160966.html

Путин оценил усилия ООН по ситуации с зерновой сделкой

Путин оценил усилия ООН по ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 19.07.2023

Путин оценил усилия ООН по ситуации с зерновой сделкой

ООН искренне прилагала усилия для выполнения условий по зерновой сделке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T20:05

2023-07-19T20:05

2023-07-19T20:10

оон

россия

турция

украина

владимир путин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ООН искренне прилагала усилия для выполнения условий по зерновой сделке, заявил президент РФ Владимир Путин."Должен сказать, что искренне, я считаю, что сотрудники ООН искренне стремились к выполнению данных Западом обещаний. Но так и не смогли ничего добиться. Ничего практически не сделали для нормальной работы сделки", - сказал он на совещании с членами правительства.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230719/sdelka-1885086506.html

россия

турция

украина

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оон, россия, турция, украина, владимир путин