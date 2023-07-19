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Путин оценил усилия ООН по ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 19.07.2023
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20:05 19.07.2023 (обновлено: 20:10 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/sdelka-1885160966.html
Путин оценил усилия ООН по ситуации с зерновой сделкой
Путин оценил усилия ООН по ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 19.07.2023
Путин оценил усилия ООН по ситуации с зерновой сделкой
ООН искренне прилагала усилия для выполнения условий по зерновой сделке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:05
2023-07-19T20:10
оон
россия
турция
украина
владимир путин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ООН искренне прилагала усилия для выполнения условий по зерновой сделке, заявил президент РФ Владимир Путин."Должен сказать, что искренне, я считаю, что сотрудники ООН искренне стремились к выполнению данных Западом обещаний. Но так и не смогли ничего добиться. Ничего практически не сделали для нормальной работы сделки", - сказал он на совещании с членами правительства.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230719/sdelka-1885086506.html
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оон, россия, турция, украина, владимир путин
ООН, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин
Путин оценил усилия ООН по ситуации с зерновой сделкой

Путин сообщил, что ООН искренне прилагала усилия для выполнения условий по зерновой сделке

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ООН искренне прилагала усилия для выполнения условий по зерновой сделке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Должен сказать, что искренне, я считаю, что сотрудники ООН искренне стремились к выполнению данных Западом обещаний. Но так и не смогли ничего добиться. Ничего практически не сделали для нормальной работы сделки", - сказал он на совещании с членами правительства.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Здание Международного валютного фонда - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
В МВФ оценили риски для продовольствия от прекращения зерновой сделки
Вчера, 15:33
 
ООНРоссияТурцияУкраинаВладимир Путин
 
 
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