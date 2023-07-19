https://ria.ru/20230719/sdelka-1885159513.html
Путин назвал невыполнение российских условий по зерновой сделке наглостью
Путин назвал невыполнение российских условий по зерновой сделке наглостью - РИА Новости, 19.07.2023
Путин назвал невыполнение российских условий по зерновой сделке наглостью
Невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки — это наглость и бесцеремонность, заявил президент Владимир Путин во время совещания с членами... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T19:58
2023-07-19T19:58
2023-07-19T21:00
экономика
россия
зерновая сделка
владимир путин
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swift
одесса
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки — это наглость и бесцеремонность, заявил президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства."Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали этим. Авторитет подорвали в том числе и руководства секретариата ООН, которое фактически выступило гарантом зерновой сделки", — сказал он.Как отметил глава государства, "так называемую сделку" неоднократно продлевали, в последний раз — в мае этого года."Мы вновь и вновь продлевали эту сделку и проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантности", — подчеркнул российский лидер.По его словам, Москва рассчитывала, что зарубежные коллеги в итоге начнут выполнять все обязательства и договоренности в полном объеме, но на самом деле никто этого делать не собирался.Западные страны, наоборот, сделали все, чтобы пустить инициативу под откос, несмотря на искренние усилия сотрудников ООН, заявил президент."Вместо того чтобы помогать нуждающимся странам, Запад использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того, сделал ее инструментом обогащения транснациональных корпораций", — пояснил он.Путин также обратил внимание, что России чинят препятствия даже для безвозмездной передачи удобрений беднейшим странам. Так, по его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии.Тем не менее Москва готова рассмотреть возможность возвращения к сделке, если будут учтены и реализованы все принципы ее участия в ней, указал президент.Глава государства напомнил, что речь идет о: Он уточнил, что весь перечень условий изложен в меморандуме Россия — ООН."И единственное, что хочу особо отметить: изначально суть, смысл зерновой сделки имели колоссальное гуманитарное значение", — добавил Путин.Черноморская инициатива, подписанная в прошлом году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу. Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года.
https://ria.ru/20230719/sdelka-1884968154.html
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Путин: "Никаких обязательств, договоренностей никто выполнять не собирался"
Путин: "Никаких обязательств, договоренностей никто выполнять не собирался"
2023-07-19T19:58
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"Спекуляция и ложь" — Путин об утверждении, что лишь украинское зерно "кормит голодающих"
"Спекуляция и ложь" — Путин об утверждении, что лишь украинское зерно "кормит голодающих"
2023-07-19T19:58
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экономика, россия, зерновая сделка, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, одесса
Экономика, Россия, Зерновая сделка, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Одесса
Путин назвал невыполнение российских условий по зерновой сделке наглостью
Владимир Путин назвал невыполнение Западом российских условий по зерновой сделке наглостью
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки — это наглость и бесцеремонность, заявил президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства.
"Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали этим. Авторитет подорвали в том числе и руководства секретариата ООН
, которое фактически выступило гарантом зерновой сделки", — сказал он.
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Как отметил глава государства, "так называемую сделку" неоднократно продлевали, в последний раз — в мае этого года.
"Мы вновь и вновь продлевали эту сделку и проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантности", — подчеркнул российский лидер.
По его словам, Москва рассчитывала, что зарубежные коллеги в итоге начнут выполнять все обязательства и договоренности в полном объеме, но на самом деле никто этого делать не собирался.
Западные страны, наоборот, сделали все, чтобы пустить инициативу под откос, несмотря на искренние усилия сотрудников ООН, заявил президент.
"Вместо того чтобы помогать нуждающимся странам, Запад использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того, сделал ее инструментом обогащения транснациональных корпораций", — пояснил он.
Путин также обратил внимание, что России чинят препятствия даже для безвозмездной передачи удобрений беднейшим странам. Так, по его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии.
Тем не менее Москва готова рассмотреть возможность возвращения к сделке, если будут учтены и реализованы все принципы ее участия в ней, указал президент.
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Глава государства напомнил, что речь идет о:
- устранении всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, обслуживающих поставки продовольствия и удобрений, в том числе их незамедлительное подключение к международной системе SWIFT;
- выводе из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки;
- разблокировке российских активов, связанных с сельхозотраслью;
- возобновлении поставок запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений в Россию;
- решении всех вопросов со страхованием российских судов и экспортных поставок;
- обеспечении беспрепятственных поставок удобрений из России и сырья для их производства;
- восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.
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Он уточнил, что весь перечень условий изложен в меморандуме Россия — ООН.
"И единственное, что хочу особо отметить: изначально суть, смысл зерновой сделки имели колоссальное гуманитарное значение", — добавил Путин.
Черноморская инициатива, подписанная в прошлом году представителями России, Турции, Украины
и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу. Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года.
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