https://ria.ru/20230719/sdelka-1885159513.html

Путин назвал невыполнение российских условий по зерновой сделке наглостью

Путин назвал невыполнение российских условий по зерновой сделке наглостью - РИА Новости, 19.07.2023

Путин назвал невыполнение российских условий по зерновой сделке наглостью

Невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки — это наглость и бесцеремонность, заявил президент Владимир Путин во время совещания с членами... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T19:58

2023-07-19T19:58

2023-07-19T21:00

экономика

россия

зерновая сделка

владимир путин

оон

россельхозбанк

swift

одесса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885165682_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0880ed03c00ceb3c8150e8bc492ebeb8.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки — это наглость и бесцеремонность, заявил президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства."Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали этим. Авторитет подорвали в том числе и руководства секретариата ООН, которое фактически выступило гарантом зерновой сделки", — сказал он.Как отметил глава государства, "так называемую сделку" неоднократно продлевали, в последний раз — в мае этого года."Мы вновь и вновь продлевали эту сделку и проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантности", — подчеркнул российский лидер.По его словам, Москва рассчитывала, что зарубежные коллеги в итоге начнут выполнять все обязательства и договоренности в полном объеме, но на самом деле никто этого делать не собирался.Западные страны, наоборот, сделали все, чтобы пустить инициативу под откос, несмотря на искренние усилия сотрудников ООН, заявил президент."Вместо того чтобы помогать нуждающимся странам, Запад использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того, сделал ее инструментом обогащения транснациональных корпораций", — пояснил он.Путин также обратил внимание, что России чинят препятствия даже для безвозмездной передачи удобрений беднейшим странам. Так, по его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии.Тем не менее Москва готова рассмотреть возможность возвращения к сделке, если будут учтены и реализованы все принципы ее участия в ней, указал президент.Глава государства напомнил, что речь идет о: Он уточнил, что весь перечень условий изложен в меморандуме Россия — ООН."И единственное, что хочу особо отметить: изначально суть, смысл зерновой сделки имели колоссальное гуманитарное значение", — добавил Путин.Черноморская инициатива, подписанная в прошлом году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу. Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года.

https://ria.ru/20230719/sdelka-1884968154.html

https://ria.ru/20230719/sdelka-1885086506.html

https://ria.ru/20230718/sdelka-1884959315.html

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

россия

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Никаких обязательств, договоренностей никто выполнять не собирался" Путин: "Никаких обязательств, договоренностей никто выполнять не собирался" 2023-07-19T19:58 true PT0M22S

"Спекуляция и ложь" — Путин об утверждении, что лишь украинское зерно "кормит голодающих" "Спекуляция и ложь" — Путин об утверждении, что лишь украинское зерно "кормит голодающих" 2023-07-19T19:58 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, зерновая сделка, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, одесса