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В МВФ оценили риски для продовольствия от прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 19.07.2023
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15:33 19.07.2023 (обновлено: 15:57 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/sdelka-1885086506.html
В МВФ оценили риски для продовольствия от прекращения зерновой сделки
В МВФ оценили риски для продовольствия от прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 19.07.2023
В МВФ оценили риски для продовольствия от прекращения зерновой сделки
Прекращение работы черноморской зерновой инициативы ухудшает перспективу продовольственной безопасности и несет риск дополнительного роста цен на еду в мире,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:33
2023-07-19T15:57
экономика
россия
северная африка
владимир путин
мвф
оон
ближний восток
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Прекращение работы черноморской зерновой инициативы ухудшает перспективу продовольственной безопасности и несет риск дополнительного роста цен на еду в мире, особенно в странах с низким доходом, заявили РИА Новости в Международном валютном фонде (МВФ)."Это ухудшает перспективу продовольственной безопасности и рискует оказать дополнительное воздействие на глобальную продовольственную инфляцию, особенно для стран с низким доходом", - сообщил агентству представитель МВФ.В фонде добавили, что по оценкам МВФ данное решение может наиболее сильно повлиять на поставки продовольствия в страны Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии."Фонд продолжит внимательно мониторить продолжающиеся события и их влияние на угрозу глобальной продовольственной безопасности", - сообщили агентству в ответ на вопрос о том, будет ли фонд принимать какие-то меры после прекращения зерновой сделки.В МВФ отметили, что функционирование зерновой сделки оказывало сдерживающее влияние на продовольственные цены. В фонде добавили, что черноморская зерновая инициатива "сыграла важную роль в содействии экспорту продовольствия, зерна и удобрений из Украины".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230719/sdelka-1884989582.html
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экономика, россия, северная африка, владимир путин, мвф, оон, ближний восток
Экономика, Россия, Северная Африка, Владимир Путин, МВФ, ООН, Ближний Восток
В МВФ оценили риски для продовольствия от прекращения зерновой сделки

МВФ: прекращение зерновой сделки несет риск дополнительного роста цен на еду в мире

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда
Здание Международного валютного фонда - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Прекращение работы черноморской зерновой инициативы ухудшает перспективу продовольственной безопасности и несет риск дополнительного роста цен на еду в мире, особенно в странах с низким доходом, заявили РИА Новости в Международном валютном фонде (МВФ).
"Это ухудшает перспективу продовольственной безопасности и рискует оказать дополнительное воздействие на глобальную продовольственную инфляцию, особенно для стран с низким доходом", - сообщил агентству представитель МВФ.
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В фонде добавили, что по оценкам МВФ данное решение может наиболее сильно повлиять на поставки продовольствия в страны Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.
"Фонд продолжит внимательно мониторить продолжающиеся события и их влияние на угрозу глобальной продовольственной безопасности", - сообщили агентству в ответ на вопрос о том, будет ли фонд принимать какие-то меры после прекращения зерновой сделки.
В МВФ отметили, что функционирование зерновой сделки оказывало сдерживающее влияние на продовольственные цены. В фонде добавили, что черноморская зерновая инициатива "сыграла важную роль в содействии экспорту продовольствия, зерна и удобрений из Украины".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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