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Захарова назвала условие для возвращения к обсуждению зерновой сделки
Захарова назвала условие для возвращения к обсуждению зерновой сделки - РИА Новости, 19.07.2023
Захарова назвала условие для возвращения к обсуждению зерновой сделки
У ООН есть еще три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу зерна и удобрений, заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:16
2023-07-19T09:16
2023-07-19T10:01
экономика
россия
мария захарова
оон
зерновая сделка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. У ООН есть еще три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу зерна и удобрений, заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik."У ООН есть еще три месяца для достижения конкретных результатов", — сказала она.Только в таком случае Москва вернется к обсуждению зерновой сделки, добавила Захарова.Черноморская инициатива, подписанная в 2022 году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других шагов.Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано. Но, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва готова незамедлительно вернуться к реализации сделки, как только будут выполнены указанные в меморандуме пункты.
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".
2023-07-19T09:16
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PT2M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, мария захарова, оон, зерновая сделка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Мария Захарова, ООН, Зерновая сделка, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала условие для возвращения к обсуждению зерновой сделки
Захарова: у ООН есть три месяца для выполнения меморандума с Россией по зерну и удобрениям