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Захарова назвала условие для возвращения к обсуждению зерновой сделки

Захарова назвала условие для возвращения к обсуждению зерновой сделки - РИА Новости, 19.07.2023

Захарова назвала условие для возвращения к обсуждению зерновой сделки

У ООН есть еще три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу зерна и удобрений, заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:16

2023-07-19T09:16

2023-07-19T10:01

экономика

россия

мария захарова

оон

зерновая сделка

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. У ООН есть еще три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу зерна и удобрений, заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik."У ООН есть еще три месяца для достижения конкретных результатов", — сказала она.Только в таком случае Москва вернется к обсуждению зерновой сделки, добавила Захарова.Черноморская инициатива, подписанная в 2022 году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других шагов.Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано. Но, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва готова незамедлительно вернуться к реализации сделки, как только будут выполнены указанные в меморандуме пункты.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

россия

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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран 17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". 2023-07-19T09:16 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, мария захарова, оон, зерновая сделка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)