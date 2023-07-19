https://ria.ru/20230719/scalp-1884998914.html
В ДНР пока не фиксировали применение украинскими войсками ракет SCALP
В ДНР пока не фиксировали применение украинскими войсками ракет SCALP - РИА Новости, 19.07.2023
В ДНР пока не фиксировали применение украинскими войсками ракет SCALP
На территории ДНР пока не зафиксировано применения украинскими войсками ракет SCALP, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:17
2023-07-19T10:17
2023-07-19T10:36
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. На территории ДНР пока не зафиксировано применения украинскими войсками ракет SCALP, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин. "Что касается территории Донецкой Народной Республики, пока на данный момент применения данного вооружения, данных ракет не зафиксировано", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, были ли случаи применения Украиной ракет SCALP. Он отметил, что, как правило, поставки каких-либо видов вооружений западные страны производят до официального объявления об этом. Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что Париж решил передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия SCALP. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые уже поставляются Киеву Великобританией.
https://ria.ru/20230713/vooruzheniya-1884064784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ДНР пока не фиксировали применение украинскими войсками ракет SCALP
Пушилин заявил, что в ДНР пока не фиксировали применение украинскими войсками ракет SCALP