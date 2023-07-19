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В ДНР пока не фиксировали применение украинскими войсками ракет SCALP - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 19.07.2023 (обновлено: 10:36 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/scalp-1884998914.html
В ДНР пока не фиксировали применение украинскими войсками ракет SCALP
В ДНР пока не фиксировали применение украинскими войсками ракет SCALP - РИА Новости, 19.07.2023
В ДНР пока не фиксировали применение украинскими войсками ракет SCALP
На территории ДНР пока не зафиксировано применения украинскими войсками ракет SCALP, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:17
2023-07-19T10:36
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. На территории ДНР пока не зафиксировано применения украинскими войсками ракет SCALP, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин. "Что касается территории Донецкой Народной Республики, пока на данный момент применения данного вооружения, данных ракет не зафиксировано", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, были ли случаи применения Украиной ракет SCALP. Он отметил, что, как правило, поставки каких-либо видов вооружений западные страны производят до официального объявления об этом. Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что Париж решил передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия SCALP. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые уже поставляются Киеву Великобританией.
https://ria.ru/20230713/vooruzheniya-1884064784.html
донецкая народная республика
россия
украина
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР пока не фиксировали применение украинскими войсками ракет SCALP

Пушилин заявил, что в ДНР пока не фиксировали применение украинскими войсками ракет SCALP

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. На территории ДНР пока не зафиксировано применения украинскими войсками ракет SCALP, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин.
"Что касается территории Донецкой Народной Республики, пока на данный момент применения данного вооружения, данных ракет не зафиксировано", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, были ли случаи применения Украиной ракет SCALP. Он отметил, что, как правило, поставки каких-либо видов вооружений западные страны производят до официального объявления об этом.
Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что Париж решил передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия SCALP. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые уже поставляются Киеву Великобританией.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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