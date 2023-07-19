https://ria.ru/20230719/scalp-1884998914.html

В ДНР пока не фиксировали применение украинскими войсками ракет SCALP

В ДНР пока не фиксировали применение украинскими войсками ракет SCALP - РИА Новости, 19.07.2023

В ДНР пока не фиксировали применение украинскими войсками ракет SCALP

На территории ДНР пока не зафиксировано применения украинскими войсками ракет SCALP, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T10:17

2023-07-19T10:17

2023-07-19T10:36

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. На территории ДНР пока не зафиксировано применения украинскими войсками ракет SCALP, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин. "Что касается территории Донецкой Народной Республики, пока на данный момент применения данного вооружения, данных ракет не зафиксировано", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, были ли случаи применения Украиной ракет SCALP. Он отметил, что, как правило, поставки каких-либо видов вооружений западные страны производят до официального объявления об этом. Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что Париж решил передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия SCALP. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые уже поставляются Киеву Великобританией.

https://ria.ru/20230713/vooruzheniya-1884064784.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр