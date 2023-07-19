https://ria.ru/20230719/sanktsii-1885052883.html

В Кремле прокомментировали данные о возможных санкциях США против Киргизии

В Кремле прокомментировали данные о возможных санкциях США против Киргизии - РИА Новости, 19.07.2023

В Кремле прокомментировали данные о возможных санкциях США против Киргизии

Киргизия - близкий партнер России, у стран продвинутые отношения интеграционные процессы, РФ намерена развивать их и далее, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:47

2023-07-19T13:47

2023-07-19T13:54

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киргизия

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Киргизия - близкий партнер России, у стран продвинутые отношения интеграционные процессы, РФ намерена развивать их и далее, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, следит ли Кремль за ситуацией с возможными санкциями США против Киргизии и видит ли риски для торгово-экономических отношений.В среду газета Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщила, что Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить экспорт подсанкционных товаров, которые якобы поступают в РФ. О каких конкретно мерах может идти речь, издание не уточняло. Согласно газете, подготовке этих мер предшествовали "месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек."Помимо того, что Киргизия является нашим близким партнером и союзником, конечно, нас еще и объединило и участие в весьма продвинутых интеграционных процессах", - сказал Песков.Он отметил, что это "та самая интеграция, которая приносит большую пользу самой Киргизии", и Киргизия "безусловно, является бенефициаром дальнейшего развития этого интеграционного процесса"."Мы намерены дальше развивать наши двусторонние отношения с Киргизией, которыми мы весьма дорожим, и также все форматы нашей совместной интеграции", - заключил Песков.

https://ria.ru/20230719/sanktsii-1885035756.html

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сша, киргизия, россия, дмитрий песков, в мире