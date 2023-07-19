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Эксперт высказался о возможных санкциях США против Киргизии - РИА Новости, 19.07.2023
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12:52 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/sanktsii-1885035756.html
Эксперт высказался о возможных санкциях США против Киргизии
Эксперт высказался о возможных санкциях США против Киргизии - РИА Новости, 19.07.2023
Эксперт высказался о возможных санкциях США против Киргизии
У США нет серьезных экономических рычагов влияния на ситуацию в Киргизии, поэтому они сосредоточатся на персональных санкциях, заявил РИА Новости политолог,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:52
2023-07-19T12:52
сша
китай
киргизия
игорь шестаков
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БИШКЕК, 19 июл - РИА Новости. У США нет серьезных экономических рычагов влияния на ситуацию в Киргизии, поэтому они сосредоточатся на персональных санкциях, заявил РИА Новости политолог, директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков. Ранее в среду газета Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщила, что Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить экспорт подсанкционных товаров, которые якобы поступают в РФ. О каких конкретно мерах может идти речь, издание не уточняло. Согласно газете, подготовке этих мер предшествовали "месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек. "Мы проводили экспертное обсуждение, где участвовали в том числе и депутаты парламента. Было высказано мнение, что инструменты влияния на Кыргызстан, по большому счету, очень ограничены. Мы не связаны тесными торгово-экономическими отношениями с США, у нас фактически не представлены крупные американские компании. Что касается системы SWIFT, то, конечно, США может его отключить у некоторых финансовых структур, но это будет невыгодно самим США. Ведь тогда возникнут сложности с использованием карт Visa и ей подобных. А найти замену SWIFT - несложно, можно перейти на тот же китайский UnionPay. В ключе мер воздействия на Кыргызстан, думаю, речь идет о персональных санкциях", - сказал Шестаков. По словам эксперта, в качестве примера можно вспомнить киргизский закон о некоммерческих организациях, который также называют по аналогии с российским "законом об иноагентах". Его планировали принять еще в первой половине 2023 года, однако из-за давления со стороны прозападного гражданского сектора обсуждение перенесено на осень. "Около десяти депутатов отозвали свои подписи под законопроектом, который предполагал введение статуса иностранного агента. Это яркий пример того, что санкции - персонализированы. Конкретным политикам будут ставится условия, либо их действия не вызывают раздражения у госдепартамента, либо они или их близкие попадают под санкции… Тот факт, что законопроект, против которого США активно выступают, до сих пор не принят - уже сам по себе говорит о многом", - объяснил политолог. Шестаков не исключил, что возможно под санкции попадут несколько компаний, но, по его утверждению, их можно будет пересчитать по пальцам и в глобальном смысле на экономику Киргизии это никак не повлияет. Также могут быть проблемы у двух-трех банков, но учитывая, что в республике их около трех десятков - это тоже не является большой проблемой. "Но точечно санкции будут работать. Санкции - это рычаг давления, чтобы Кыргызстан не принимал законы, которые не нравятся США. В том числе которые, как они считают, скопированы с российских законов. И чтобы не осуществлял действия, которые не одобрены США. Это звенья одной цепи. Если посмотреть, то основным торговым партнером Кыргызстана, помимо России, является Китай. И то, что происходит сейчас - это обкатка ограничительных мер, репетиция определенных сценариев на российском тренде. А следующим будет Китай. Дальше будут компании, которые сотрудничают с Китаем. Они вдруг, конечно только по мнению Запада, начнут угрожать демократии и тоже попадут под санкции. И учитывая ситуацию с Тайванем, думаю, это вопрос самого ближайшего будущего", - подытожил эксперт.
https://ria.ru/20230516/kirgiziya-1872180726.html
https://ria.ru/20230516/zapchasti-1872245714.html
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сша, китай, киргизия, игорь шестаков
США, Китай, Киргизия, Игорь Шестаков
Эксперт высказался о возможных санкциях США против Киргизии

Политолог Шестаков: США сосредоточатся на персональных санкциях против Киргизии

© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / J. David Ake
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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БИШКЕК, 19 июл - РИА Новости. У США нет серьезных экономических рычагов влияния на ситуацию в Киргизии, поэтому они сосредоточатся на персональных санкциях, заявил РИА Новости политолог, директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.
Ранее в среду газета Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщила, что Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить экспорт подсанкционных товаров, которые якобы поступают в РФ. О каких конкретно мерах может идти речь, издание не уточняло. Согласно газете, подготовке этих мер предшествовали "месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек.
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"Мы проводили экспертное обсуждение, где участвовали в том числе и депутаты парламента. Было высказано мнение, что инструменты влияния на Кыргызстан, по большому счету, очень ограничены. Мы не связаны тесными торгово-экономическими отношениями с США, у нас фактически не представлены крупные американские компании. Что касается системы SWIFT, то, конечно, США может его отключить у некоторых финансовых структур, но это будет невыгодно самим США. Ведь тогда возникнут сложности с использованием карт Visa и ей подобных. А найти замену SWIFT - несложно, можно перейти на тот же китайский UnionPay. В ключе мер воздействия на Кыргызстан, думаю, речь идет о персональных санкциях", - сказал Шестаков.
По словам эксперта, в качестве примера можно вспомнить киргизский закон о некоммерческих организациях, который также называют по аналогии с российским "законом об иноагентах". Его планировали принять еще в первой половине 2023 года, однако из-за давления со стороны прозападного гражданского сектора обсуждение перенесено на осень.
"Около десяти депутатов отозвали свои подписи под законопроектом, который предполагал введение статуса иностранного агента. Это яркий пример того, что санкции - персонализированы. Конкретным политикам будут ставится условия, либо их действия не вызывают раздражения у госдепартамента, либо они или их близкие попадают под санкции… Тот факт, что законопроект, против которого США активно выступают, до сих пор не принят - уже сам по себе говорит о многом", - объяснил политолог.
Шестаков не исключил, что возможно под санкции попадут несколько компаний, но, по его утверждению, их можно будет пересчитать по пальцам и в глобальном смысле на экономику Киргизии это никак не повлияет. Также могут быть проблемы у двух-трех банков, но учитывая, что в республике их около трех десятков - это тоже не является большой проблемой.
"Но точечно санкции будут работать. Санкции - это рычаг давления, чтобы Кыргызстан не принимал законы, которые не нравятся США. В том числе которые, как они считают, скопированы с российских законов. И чтобы не осуществлял действия, которые не одобрены США. Это звенья одной цепи. Если посмотреть, то основным торговым партнером Кыргызстана, помимо России, является Китай. И то, что происходит сейчас - это обкатка ограничительных мер, репетиция определенных сценариев на российском тренде. А следующим будет Китай. Дальше будут компании, которые сотрудничают с Китаем. Они вдруг, конечно только по мнению Запада, начнут угрожать демократии и тоже попадут под санкции. И учитывая ситуацию с Тайванем, думаю, это вопрос самого ближайшего будущего", - подытожил эксперт.
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СШАКитайКиргизияИгорь Шестаков
 
 
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