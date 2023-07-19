https://ria.ru/20230719/samosud-1884984536.html

Украинский пленный рассказал о самосуде командиров ВСУ над подчиненными

Украинский пленный рассказал о самосуде командиров ВСУ над подчиненными - РИА Новости, 19.07.2023

Украинский пленный рассказал о самосуде командиров ВСУ над подчиненными

Украинские военнопленные рассказали о том, что командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчиненными, следует из... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:41

2023-07-19T08:41

2023-07-19T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884988927_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ca9847b8bca6e6ee842d89b58d43297d.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские военнопленные рассказали о том, что командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчиненными, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. По словам одного из военнопленных, Сергея, его мобилизовали, он проходил обучение в Великобритании, обучался десантно-штурмовым действиям и работой с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) у голландских и норвежских инструкторов. По прибытию на передовую столкнулся с тем, что командиры устраивали самосуд. "Командир сразу начал сводить счеты с теми, кто там были против. Товарища моего убили. Потом начали стрелять по мне", - рассказал военнопленный. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230706/plennyy-1882523312.html

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский пленный о расправах над подчиненными со стороны командиров ВСУ Украинский пленный о расправах над подчиненными со стороны командиров ВСУ 2023-07-19T08:41 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, вооруженные силы украины, украина