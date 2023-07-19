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Украинский пленный рассказал о самосуде командиров ВСУ над подчиненными - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:41 19.07.2023 (обновлено: 09:15 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/samosud-1884984536.html
Украинский пленный рассказал о самосуде командиров ВСУ над подчиненными
Украинский пленный рассказал о самосуде командиров ВСУ над подчиненными - РИА Новости, 19.07.2023
Украинский пленный рассказал о самосуде командиров ВСУ над подчиненными
Украинские военнопленные рассказали о том, что командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчиненными, следует из... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:41
2023-07-19T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские военнопленные рассказали о том, что командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчиненными, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. По словам одного из военнопленных, Сергея, его мобилизовали, он проходил обучение в Великобритании, обучался десантно-штурмовым действиям и работой с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) у голландских и норвежских инструкторов. По прибытию на передовую столкнулся с тем, что командиры устраивали самосуд. "Командир сразу начал сводить счеты с теми, кто там были против. Товарища моего убили. Потом начали стрелять по мне", - рассказал военнопленный. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230706/plennyy-1882523312.html
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Украинский пленный о расправах над подчиненными со стороны командиров ВСУ
Украинский пленный о расправах над подчиненными со стороны командиров ВСУ
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в мире, великобритания, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский пленный рассказал о самосуде командиров ВСУ над подчиненными

Украинский пленный: командиры ВСУ устраивают самосуд на передовой и расстреливают солдат

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские военнопленные рассказали о том, что командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчиненными, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России.
По словам одного из военнопленных, Сергея, его мобилизовали, он проходил обучение в Великобритании, обучался десантно-штурмовым действиям и работой с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) у голландских и норвежских инструкторов. По прибытию на передовую столкнулся с тем, что командиры устраивали самосуд.
"Командир сразу начал сводить счеты с теми, кто там были против. Товарища моего убили. Потом начали стрелять по мне", - рассказал военнопленный.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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