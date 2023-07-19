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В России перерегистрировали 658 иностранных самолетов - РИА Новости, 19.07.2023
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18:02 19.07.2023 (обновлено: 18:39 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/samolety-1885138096.html
В России перерегистрировали 658 иностранных самолетов
В России перерегистрировали 658 иностранных самолетов - РИА Новости, 19.07.2023
В России перерегистрировали 658 иностранных самолетов
Более 10 тысяч воздушных судов числятся в государственном реестре России, Росавиация за полтора года перерегистрировала в РФ 658 иностранных самолетов... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:02
2023-07-19T18:39
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
технологии
космос - риа наука
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 10 тысяч воздушных судов числятся в государственном реестре России, Росавиация за полтора года перерегистрировала в РФ 658 иностранных самолетов отечественных авиакомпаний, сообщает ведомство."По состоянию на 15 июля 2023 года за полтора года Росавиацией перерегистрировано 658 самолетов иностранного производства, используемых 30 российскими авиакомпаниями для коммерческих перевозок. Также перерегистрировано три самолета собственников воздушных судов. Всего в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации – более 10 тысяч воздушных судов".Росавиация отмечает, что с марта 2022 года в связи со сложившейся санкционной политикой ряда иностранных государств планомерно ведет работу по переводу воздушных судов иностранного производства, находящихся в эксплуатации у авиаперевозчиков РФ, в российский реестр. Работа по перерегистрации осуществляется на основании норм международного и российского законодательства, подчеркивает ведомство.Одновременно ведется работа по исключению судов из иностранных реестров. За счет постоянного взаимодействия и работы с иностранными администрациями по выведению судов из иностранных реестров, в том числе в результате их выкупа авиакомпаниями либо по договоренности с лизингодателями, 186 самолетов, ранее включенных в иностранные реестры, имеют исключительно российскую регистрацию. Работа по выводу самолетов из иностранных реестров продолжается, добавляет ведомство."Следует отметить, что парк воздушных судов российских авиакомпаний также пополняется отечественными воздушными судами. За 2022 год и I полугодие 2023 года в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ зарегистрировано 132 воздушных судна отечественного производства (43 самолета и 89 вертолетов), предназначенных для выполнения коммерческих перевозок", - говорится в сообщении.Кроме того, в реестр внесено 63 беспилотника массой более 30 килограммов и 176 легких и сверхлегких воздушных судов для осуществления полетов в целях авиации общего назначения. Продолжается работа по включению воздушных судов иностранного производства в реестр РФ, в апреле 2023 года внесены два самолета типа В737-900ER.
https://ria.ru/20230710/polety-1883191363.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, технологии, космос - риа наука
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Технологии, Космос - РИА Наука
В России перерегистрировали 658 иностранных самолетов

Росавиация за полтора года перерегистрировала 658 иностранных самолетов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет в небе над Москвой
Самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет в небе над Москвой. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 10 тысяч воздушных судов числятся в государственном реестре России, Росавиация за полтора года перерегистрировала в РФ 658 иностранных самолетов отечественных авиакомпаний, сообщает ведомство.
"По состоянию на 15 июля 2023 года за полтора года Росавиацией перерегистрировано 658 самолетов иностранного производства, используемых 30 российскими авиакомпаниями для коммерческих перевозок. Также перерегистрировано три самолета собственников воздушных судов. Всего в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации – более 10 тысяч воздушных судов".
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Росавиация отмечает, что с марта 2022 года в связи со сложившейся санкционной политикой ряда иностранных государств планомерно ведет работу по переводу воздушных судов иностранного производства, находящихся в эксплуатации у авиаперевозчиков РФ, в российский реестр. Работа по перерегистрации осуществляется на основании норм международного и российского законодательства, подчеркивает ведомство.
Одновременно ведется работа по исключению судов из иностранных реестров. За счет постоянного взаимодействия и работы с иностранными администрациями по выведению судов из иностранных реестров, в том числе в результате их выкупа авиакомпаниями либо по договоренности с лизингодателями, 186 самолетов, ранее включенных в иностранные реестры, имеют исключительно российскую регистрацию. Работа по выводу самолетов из иностранных реестров продолжается, добавляет ведомство.
"Следует отметить, что парк воздушных судов российских авиакомпаний также пополняется отечественными воздушными судами. За 2022 год и I полугодие 2023 года в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ зарегистрировано 132 воздушных судна отечественного производства (43 самолета и 89 вертолетов), предназначенных для выполнения коммерческих перевозок", - говорится в сообщении.
Кроме того, в реестр внесено 63 беспилотника массой более 30 килограммов и 176 легких и сверхлегких воздушных судов для осуществления полетов в целях авиации общего назначения. Продолжается работа по включению воздушных судов иностранного производства в реестр РФ, в апреле 2023 года внесены два самолета типа В737-900ER.
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